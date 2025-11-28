1天蹲馬桶12小時！老翁「嚴重便秘」大不出來…檢查驚見大腸塞滿7cm腫瘤

記者吳泊萱／彰化報導

老翁罹患乙狀結腸癌，7公分腫瘤堵住腸道，導致嚴重便秘，1天有12小時待在馬桶上。（圖／彰基提供）

雲林一名70多歲老翁，8年前接受大腸癌篩檢時，發現腸道內出現息肉，但因檢查過程不適，並未積極處理。而在近日，老翁因嚴重便秘，1天至少有12小時待在馬桶上，終於在家屬陪同下前往醫院檢查，確診罹患乙狀結腸癌，因7公分腫瘤造成腸道完全堵塞，幸好經手術治療後，順利恢復健康。

據了解，老翁8年前曾在國民健康署提供的大腸癌篩檢中，驗出糞便潛血反應，並接受大腸鏡檢查。當時雖發現息肉，但因檢查過程不適中途放棄，並未及時處理。時隔8年，老翁出現腹脹、排便困難症狀，1天至少12小時待在馬桶上，終於在家屬陪同下到雲林彰基檢查。

老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞。（圖／彰基提供）

透過舒眠方式，老翁這次順利做完大腸鏡檢查，醫師在大腸內發現異常病灶，轉診至彰基醫學中心，使用單孔達文西機械手臂SP系統進行手術。

大腸直腸外科主任張譽耀醫師表示，老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分，造成腸子幾乎完全阻塞，老翁一進食肚子就會脹痛，因為不敢進食，體重下降、營養不足，很可能造成傷口癒合不良。

彰基醫學中心使用單孔達文西機械手臂SP系統進行手術，順利切除腫瘤。（圖／彰基提供）

張譽耀指出，老翁的手術會有兩處傷口，一個在肚子，另一個在腸子，若腸子傷口癒合不良會造成腸吻合滲漏，到時就必須做人工肛門。幸好老翁提早住院，透過靜脈營養針先補充營養，術後傷口果然順利癒合，老翁術後恢復良好，疼痛程度遠低於預期。

張譽耀提醒，大腸癌長期位居國人十大癌症發生率前幾名，但透過糞便潛血篩檢，可早期發現、早期治療，避免疾病惡化。彰基醫學中心統計，院內患者每年約有三成個案是在院外篩檢確診後轉介治療，其中以南投地區民眾居多。

