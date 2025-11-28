1天蹲馬桶12小時！老翁「嚴重便秘」大不出來…檢查驚見大腸塞滿7cm腫瘤
記者吳泊萱／彰化報導
雲林一名70多歲老翁，8年前接受大腸癌篩檢時，發現腸道內出現息肉，但因檢查過程不適，並未積極處理。而在近日，老翁因嚴重便秘，1天至少有12小時待在馬桶上，終於在家屬陪同下前往醫院檢查，確診罹患乙狀結腸癌，因7公分腫瘤造成腸道完全堵塞，幸好經手術治療後，順利恢復健康。
據了解，老翁8年前曾在國民健康署提供的大腸癌篩檢中，驗出糞便潛血反應，並接受大腸鏡檢查。當時雖發現息肉，但因檢查過程不適中途放棄，並未及時處理。時隔8年，老翁出現腹脹、排便困難症狀，1天至少12小時待在馬桶上，終於在家屬陪同下到雲林彰基檢查。
透過舒眠方式，老翁這次順利做完大腸鏡檢查，醫師在大腸內發現異常病灶，轉診至彰基醫學中心，使用單孔達文西機械手臂SP系統進行手術。
大腸直腸外科主任張譽耀醫師表示，老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分，造成腸子幾乎完全阻塞，老翁一進食肚子就會脹痛，因為不敢進食，體重下降、營養不足，很可能造成傷口癒合不良。
張譽耀指出，老翁的手術會有兩處傷口，一個在肚子，另一個在腸子，若腸子傷口癒合不良會造成腸吻合滲漏，到時就必須做人工肛門。幸好老翁提早住院，透過靜脈營養針先補充營養，術後傷口果然順利癒合，老翁術後恢復良好，疼痛程度遠低於預期。
張譽耀提醒，大腸癌長期位居國人十大癌症發生率前幾名，但透過糞便潛血篩檢，可早期發現、早期治療，避免疾病惡化。彰基醫學中心統計，院內患者每年約有三成個案是在院外篩檢確診後轉介治療，其中以南投地區民眾居多。
更多三立新聞網報導
打X團固定到東南亞尋歡！「1人驗出HIV」整團嚇壞篩檢…另1人也中鏢
千萬董座出差戴綠帽！台中貴婦「豪宅激戰」鮮肉水電工…小王判賠150萬
角頭「瘋寬」越關越大尾！28年前捲生薑暴力討債…被害人墜崖終身癱瘓
壟斷濁水溪疏濬工程！「狗頭幫」角頭連女友也不放過…想分手遭囚禁斷手
其他人也在看
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 12 小時前
久坐超傷身、奪命！研究揭「1物」真可補救：讓血管有彈性
久坐已成為現代生活的日常，而久坐已被確定會增加死亡率、心血管疾病、代謝疾病等。食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，可可黃烷醇可以抵銷久坐造成的傷害。黃烷醇是類黃酮的一種，是植物多酚的一員，常見於茶、無糖可可、莓果類、蘋果、李子、堅果等。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
三總惡性腫瘤外科名醫馬辛一逝世 院方回應了
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任、國防醫大教授、惡性腫瘤手術名醫馬辛一25日傳出過世消息，敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華在臉書發文揭露此事，震驚醫界，馬辛一近日因車禍受傷，好友神經外科專家高明見才向外界表示病情穩定，卻突然傳出噩耗，讓許多人不敢置信。對此三總也做出回應。中時新聞網 ・ 8 小時前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 1 天前
過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車
過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。中天新聞網 ・ 17 小時前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 22 小時前
婦蹲整天馬桶罹大腸癌 醫：排便出現「7變化」有危險
台中市70多歲婦人近日出現排便習慣改變、糞便有血或黏液等症狀，甚至在家中蹲整天馬桶都無法排便，直到因身體虛弱無力，家人緊急將她送往大甲李綜合醫院急診，經檢查確診大腸癌。中天新聞網 ・ 1 天前
「惡性腦瘤名醫」馬辛一驚傳病逝 三總：以家屬回應為主
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一驚傳病逝，震驚醫界。馬辛一為惡性腦瘤手術專家，本月初才獲頒腦中風學會終身成就獎，近期因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，不料卻傳出病逝消息，引發醫界友人紛紛表達不捨與哀悼。中天新聞網 ・ 17 小時前
「2飲品」=超強顧齒飲料！營養師大推：預防蛀牙、牙周病
口腔健康與飲食有關，選擇正確的食物，有助於預防蛀牙。營養師宋明樺表示，若想防止牙周細菌生長、蛀牙，平時除了多喝白開水，也可以選擇「無糖茶飲」，例如紅茶或綠茶，幫助維持口腔衛生、平衡口腔菌叢，但不建議咖啡當水喝，長時間飲用會提高蛀牙風險。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
「惡性腫瘤手術專家」馬辛一驚傳病逝 三總回應了
「惡性腫瘤手術專家」馬辛一驚傳病逝 三總回應了EBC東森新聞 ・ 9 小時前
名醫馬辛一驟逝 學長揭為人：許多年輕醫師難接受
三總神經外科部腦腫瘤學科主任、惡性腫瘤手術名醫馬辛一近日傳出病逝的消息，讓醫界相當不捨。出身三總的台北醫學大學神經外科教授蔣永孝，同時也是馬辛一的學長，回憶他過去都是以患者為主，在照護病友上非常認真，許多年輕醫師聽到他離世的消息，都難以接受。中時新聞網 ・ 1 小時前
想增肌又減脂？營養師：很多人「這1物吃太少」 難怪體態一直卡關
「減肥」對習慣久坐不動的現代人而言，可說是一大挑戰，而能做到減少體脂肪又不損失肌肉，更是一門大學問！減肥過程中如何能同時做到甩肥油、又保留原本的肌肉量呢？營養師張語希指出，答案就是「吃夠蛋白質」！蛋白質在保持身體肌肉、促進新陳代謝與增加飽足感上，扮演十足重要的角色。 減重為何要吃足夠蛋白質？ 以下逐一解釋為何攝取足夠的蛋白質，對於減重而言至關重要： 第一「維持肌肉量」：減肥時若熱量消耗多於熱量攝取，身體不僅會燃燒脂肪，同時也可能分解肌肉以提供能量。因此，攝取足夠蛋白質有助於補充「胺基酸」，其為構成蛋白質的基本單位，是肌肉維修的主要原料。而保持肌肉量有助提升基礎代謝率，讓身體燃燒更多熱量！ 第二「增加飽腹感」：研究顯示，蛋白質在三大營養素（醣類、脂質、蛋白質）中最能增加飽足感。攝取高蛋白質的食物可以減少飲食過量的風險，輕鬆控制卡路里的攝入、將減肥的難度降低，不會在減重一開始就有「越級打怪」的感受。第三「提升新陳代謝」：蛋白質的「食物熱效應」（TEF）較高，也就是身體在消化蛋白質時，同時會消耗更多熱量。正因為身體需要更多能量來處理蛋白質，因此會促成身體的新陳代謝，幫助燃燒更多脂肪。 改變飲常春月刊 ・ 1 天前
醫師認證「2款國民甜品」幾乎零熱量！減脂抗老還能穩定血糖
天氣一熱，總讓人忍不住想來碗冰涼甜品，但怕胖又怕升血糖，該怎麼選才聰明？減重醫師大推2樣「國民甜品」幾乎不含熱量，不僅能增加飽足感，還有助穩定血糖、抗氧化，是夏天減重抗老的天然好幫手。 1000健康2.0 ・ 1 天前
心情差、沒動力？小心大腦少了快樂原料 權威醫曝光影響情緒三大營養素
「我們的快樂，不只是心理問題，也跟每天吃什麼有關！」我國基因權威張家銘醫師表示，有許多民眾常會覺得每天提不起勁，甚至沒什麼動力，什麼事都不想做，第一直覺會想：「我是不是得了憂鬱症？」但醫師指出，其實有個常被忽略的關鍵，那就是飲食。張家銘醫師進一步解釋，若飲食出了問題，那大腦根本就沒有快樂原料可用，近年研究顯示，營養攝取與大腦神經傳導物質的平衡密切相關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月經量怎樣算正常？
好醫師新聞網記者張本篤／台南報導 圖：部立臺南醫院中醫科謝淑鳳醫師／臺南醫院提供 五十多歲的賴女士與許女士皆因月經的困擾前來就診，兩人的月經量都很大，幾乎一小時就要換一片衛生棉，有好醫師新聞網 ・ 17 小時前
女星年初檢查正常年底卻變乳癌 自曝乳癌無法完全治好！醫揭2種乳癌長超快
在經典韓劇《順風婦產科》中飾演美月媽媽的58歲女星朴美善，今年2月無預警暫停活動，時隔半年才證實罹患乳癌。近日她在劉在錫節目中首度露面，坦言8次化療中，竟有4次併發肺炎，身心俱疲，更表示已做好「無法完健康2.0 ・ 1 天前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前