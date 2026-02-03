1天送走2摯友！她曝具俊曄披「大S送的大衣」悼亡妻

娛樂中心／周孟漢報導



女星大S（徐熙媛）昨（2）日逝世滿一年，具俊曄為大S設計的紀念雕像也終於揭幕，許多演藝圈朋友都到場，女星陶晶瑩更發文透露，具俊曄甚至還穿著大S在「27年前送他的大衣」，行徑令人動容。不料，當天晚上又傳出音樂人「小胖老師」袁惟仁逝世的消息，在1天內送走2位摯友，讓陶晶瑩感嘆「下午剛剛哭過的雙眼，又止不住地流眼淚」。

冒淒風苦雨赴金山！陶晶瑩見證大S銅像





陶晶瑩2日發文，表示這天一大早就從台北往金山出發，「一路上的淒風苦雨、海面波濤洶湧，很難想像大S的老公具俊曄，是如何每天走過這孤獨的千山萬水」，到了目的地後，親朋好友們便齊聚一堂，為了悼念美麗的大S，也一起見證了具為她設計的銅像，「一個仰望著台北方向的純真少女」。

廣告 廣告

具俊曄披大S「27年前送的大衣」悼亡妻！陶晶瑩「1天送走2摯友」聚餐一半哭了

具俊曄為大S設計的紀念雕像終於揭幕。（圖／民視新聞）





具俊曄披27年前大衣悼大S！陶晶瑩：思念只會越來越長





陶晶瑩進一步透露，具俊曄甚至穿著「27年前熙媛送的大衣」，徐媽媽則是炫耀著大S送的鞋，但無情的風雨灑落在每個人的身上，在小S和康永哥含淚不捨又時而穿插地獄哏的主持中，「大家才發現，思念只會越來越長」。

具俊曄披大S「27年前送的大衣」悼亡妻！陶晶瑩「1天送走2摯友」聚餐一半哭了

具俊曄當天穿著「27年前大S送的大衣」。（圖／民視新聞）





1天內送走2位摯友！陶晶瑩：止不住地流眼淚





不料，陶晶瑩表示，當一行人好不容易回到台北，正要好好地Party聚餐時，手機卻傳來記者的消息，告知袁惟仁已經離世，讓她感嘆「下午剛剛哭過的雙眼，又止不住地流眼淚」，並向在天上的袁惟仁喊話「小胖啊，你真的…唉，我知道你累了、也知道家人的辛苦，只是曾經有過一點點期盼，以為你會再回來、一起唱歌、打麻將，互相虧一下…謝謝你曾經寫過那麼美的歌，謝謝你願意配合在星光大道搭嘴鼓、謝謝你對創作的堅持，謝謝你」。

具俊曄披大S「27年前送的大衣」悼亡妻！陶晶瑩「1天送走2摯友」聚餐一半哭了

音樂人「小胖老師」袁惟仁在同日病逝。（圖／民視資料照）









原文出處：具俊曄披大S「27年前送的大衣」悼亡妻！陶晶瑩「1天送走2摯友」聚餐一半哭了

更多民視新聞報導

徐媽媽走不出喪女之痛！傳小S搬離帝寶陪過母親節

沒見到大S最後一面！Elly「親寫13字」惹哭全網

小S神隱4個月「正面照意外流出」！驚人現況曝光

