1天連4撞！71歲翁「國道、市區」連續闖禍釀2傷 家屬疑服藥上路

高齡駕駛上路特別要注意！南投市今天（12／7）發生離奇連續車禍案件，且肇事者都是同一名駕駛。今天一名71歲陳姓老翁，駕駛小客車行駛在南投市南崗二路上，短短800公尺內連續撞上三台汽機車，釀成1人重傷、1人輕傷。沒想到一查才發現，陳翁稍早更在國道上撞車肇逃，等於1天內連4撞，家屬得知後懷疑老翁身體不適服用藥物導致車禍。

今天中午12點多，陳姓老翁駕駛的轎車在車道外側直行時不斷往右偏移，完全沒有減速，追撞了前方一台機車。被撞的機車騎士滑行約3~4公尺，車身往前噴飛滑行，19歲騎士則側身翻滾慘摔在地，幸好只受到輕傷。

但陳姓老翁撞車後並未停下，仍繼續往前行駛約300公尺，至南投議會前方路口再度追撞一台電動二輪車，不過被撞的69歲李姓騎士直接倒地不起，頭部重創，緊急送醫搶救。陳翁肇事後則呆坐車輛中，直到警方到場後才將陳翁強行逮捕。

更讓警方傻眼的是，調查又發現，陳翁在撞倒19歲騎士之前，就在南崗二路速食店前方就已先擦撞路邊車輛，肇逃離開。另外，陳翁今天稍早先在國道3號南下207公里處與轎車擦撞逃逸，等於短短一天內4次肇事，最後一次才停下車輛。

警方表示陳翁沒有酒駕或毒駕情形，通知家屬，家屬懷疑老翁因近期身體不適、服用藥物上路釀禍，警方再次提醒駕駛人若感到身體不適，應立即停車休息，以免釀成無法挽回的悲劇。

