1天1杯蔬菜汁差點送命！94歲嬤血鉀爆表 醫驚：孝心險成健康殺手

一杯出於關心的蔬菜汁，差點成為奪命關鍵。日前一名94歲高齡奶奶因腹脹、嘔吐被家屬緊急送至衛福部桃園醫院急診，抽血檢驗赫然發現血中鉀離子高達9.7mEq/L，幾乎是正常上限的兩倍，屬於極度危險的高血鉀狀態，若未即時處置，恐引發致命性心律不整。醫療團隊隨即展開評估與搶救，爭取黃金時間穩定病況。

經進一步了解，家屬才透露，奶奶近來吞嚥能力下降、食慾不佳，兒子擔心營養不足，認為牛奶單一且不夠全面，便每天親手打製一大杯蔬菜汁餵食，希望補充「天然營養」。未料長期、集中攝取高鉀食材，反而讓身體不堪負荷，孝心在無意間成了健康風險。

急診醫師張剛瑋指出，高齡者腎臟功能會隨年齡逐步退化，排除鉀離子的能力明顯下降，一旦長期大量攝取高鉀食物，血鉀容易快速累積，進而影響心臟電氣傳導。該名奶奶的心電圖已出現心律不整風險，醫療團隊立即給予緊急降鉀治療，包括靜脈注射保護心臟藥物、促進鉀離子移入細胞並加速排出體外，所幸及時介入，才成功避免更嚴重後果。

急診護理師陳品嘉也提醒，許多民眾對「蔬菜汁、精力湯」抱持天然、健康的既定印象，卻忽略不同食材的礦物質含量。常見如菠菜、地瓜葉、青花菜、番茄、香蕉、奇異果等，鉀含量都不低，對腎功能較差或高齡長者而言，過量反而成為潛藏的健康殺手。尤其將蔬果打成果汁後，短時間內即可喝下大量原本需多餐才能攝取的分量，風險更高。

她也呼籲，若家中長輩出現吞嚥困難，應由醫師、營養師或語言治療師評估，選擇質地調整、營養均衡的餐食方式，如細軟餐或泥狀餐，而非自行以單一食物長期取代正餐。日常照護過程中，若長輩出現腹脹、嘔吐、四肢無力、心悸、精神不佳等警訊，務必提高警覺，及早就醫檢查。

陳品嘉強調，照顧長者不只需要用心，更需要正確的健康知識與專業指引。看似貼心的飲食安排，若忽略個別身體條件，可能適得其反。透過專業評估、量身調整飲食內容，才能讓孝心真正成為守護長者健康的力量，而非隱形的風險來源。

