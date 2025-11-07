1天150億則詐騙廣告占年收入10%？Meta反駁

路透取得的Meta內部文件顯示，這家社群媒體巨擘正從大量詐騙廣告中賺取驚人利潤。文件指出，Meta內部估算2024年約有10%的總收入、約160億元，可能來自詐騙與違禁商品廣告。更令人震驚的是，Meta評估旗下臉書(Facebook)、Instagram及WhatsApp等平台，每天向全球使用者呈現多達150億則「高風險」詐騙廣告。

路透指Meta內部文件 估年收160億

路透獨家報導，Meta至少在過去三年未能有效阻擋詐騙廣告，內容涵蓋虛假電商、投資計畫、非法賭博以及違禁藥物與產品。

由於Meta演算法個人化的緣故，一旦使用者點擊詐騙廣告，系統就會推送更多類似內容，讓受害者陷入惡性循環。

內部文件顯示，「詐騙經濟」的利潤相當可觀；2024年底的一份報告估算，Meta每年光是從高風險詐騙廣告中，就可獲利約70億元。

Meta的自動化審查系統僅會封鎖「95%確定為詐騙」的廣告商，若低於此門檻，系統不僅不下架，反而向廣告商收取更高費率作為「懲罰」，藉此抑制不當行為，但也遭批評形同「繳費續播」詐騙內容。

這份自評報告由Meta財務、遊說、工程與安全部門共同撰寫，內容涵蓋2021年至今的數據，顯示公司雖試圖量化平台濫用規模，卻對可能損及商業利益的整頓措施態度保守。

Meta從可疑廣告商獲利的現象，也凸顯數位廣告產業監管不足。

諮詢公司「企業風險解決辦法」(Risky Business Solutions)的詐欺審查員、Meta前安全調查員亞伯拉罕(Sandeep Abraham)批評：「若監管機構不容許銀行從詐欺中獲利，也不該容忍科技公司出現相同情況。」

Meta的產品如今被視為全球詐騙經濟的「支柱」，一份今年5月的簡報估計，Meta平台與美國約33%的成功詐騙案件有關，證券交易委員會(SEC)已介入調查Meta是否縱容金融詐騙廣告；英國監管機構2023年也指出，全英國約54%的支付詐騙損失與Meta平台相關，為其他社群媒體總和的兩倍以上。

文件顯示，Meta內部曾就此進行成本效益分析。公司評估潛在監管罰款最高可達10億元，但另一份報告指出，Meta每六個月可從「高法律風險」廣告中賺取約35億元，罰款遠低於收益。

Meta回應：引用文件曲解事實

對此，Meta發言人史東(Andy Stone)回應，路透引用的文件「曲解事實」，稱10%的估算「過於粗略且包含合法廣告」，但拒絕提供修正版數據。史東強調，過去18個月內全球詐騙廣告通報量減少約58%，今年已移除逾1億3400萬則詐騙內容。

不過，內部文件顯示Meta對此仍採漸進式策略，計畫將「違規收入」占比自2024年的10.1%，逐年降至2025年底的7.3%、2026年底的6%，並於2027年達成5.8%的目標。

