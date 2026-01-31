1天2起! 民眾大掃除亂丟鋰電池 害垃圾車悶燒

南部中心／陳姵妡、鄧山田 高雄報導

高雄有民眾發現路邊的垃圾車，後方車斗高高抬起，所有垃圾都宣洩在地，看起來就像吐了出來，仔細一查才發現是因為有民眾亂丟鋰電池，導致垃圾車悶燒，而且一個晚上就發生兩起同樣事件。

鋰電池丟進垃圾車 害垃圾車悶燒

垃圾撒滿路中央，原來是民眾亂丟鋰電池，導致垃圾車悶燒，工作人員只能倒出來處理。（圖／民視新聞）

垃圾車閃雙黃燈，工作人員在後頭很著急，還有人蹲在地上翻找，只見垃圾車後車斗往上打開，看起來就像吐了出來。目擊民眾：「裝的時候，裝那個垃圾的時候，突然之間就冒煙就整個煙，司機整個趕快把車子前面升高，垃圾掉下來，結果一看是什麼呢，是那個乾電池，垃圾差不多倒掉了將近二分之一。」目擊民眾：「說故障了車斗有用起來，我不知道在幹嘛，所以我聽到嚇一跳，現在還有這種人，很奇怪啊。」狀況發生在新興區復興一路上，垃圾車前來收垃圾時，發現後頭竄出白煙，工作人員緊急讓垃圾車停下，急忙找滅火器跟裝水滅火，最後將車斗內的垃圾，全部倒出路面找起火原因，才發現疑似是鋰電池釀的禍。

而左營區西陵街，也發生有垃圾車輛清運運時竄出濃煙，肇禍的又是鋰電池。高雄環境管理處長陳偉德：「環保局執行垃圾收運時，發生兩起垃圾車冒煙情形，經查均是民眾，未將鋰電池做好分類回收，丟入垃圾車所致，倘查獲未依規定回收分類者，將依違反廢棄物清理法，裁處1200至6000元罰鍰。」歲末年終，家家戶戶都在大掃除，但環保局一天內，就接獲兩起悶燒事件，更提醒民眾，沒按照分類回收，最高可開罰六千元，但開罰事小，就怕一個不小心，造成不可收拾的火勢，後果恐不堪設想。

