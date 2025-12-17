1天6次國手尪「廁所搞上人妻」 驚世小三還囂張傳情趣內衣照！女星心碎揭婚變內幕

44歲歌手安歆澐控訴遭小16歲國手老公家暴，對方甚至還偷吃人妻友人。（翻攝自安歆澐臉書）

44歲歌手安歆澐當年憑藉《超級星光大道》出道，2019年與小16歲龍舟國手莊英杰結婚育有1對兒女，不過近日安歆澐自爆遭家暴，且正在打離婚官司，並指控莊英杰不倫人妻朋友，如今安歆澐更公開還原抓到對方外遇的始末。

昔日安歆澐經常在節目大談姊弟戀日常，以及丈夫「1天6次」勇猛事蹟，卻沒想到如今雙方撕破臉，安歆澐指控對方不僅家暴、甚至還偷吃人妻友人。安歆澐在《小姐不熙娣》節目大吐國手老公外遇史，坦言是人妻友人主動出擊，開撩、告白，起初老公試圖踩煞車，但人妻大膽地示愛，「就算有家庭、有小孩，也不是不能怎樣」，最終老公防線被擊潰，大呼「他們兩個就去廁所亂搞」。

安歆澐表示，發現不倫戀的蛛絲馬跡，是在某次去探班老公，開車一起去買飲料途中，老公竟精準指出那位人妻的車在附近，「那一定是預先知道，才會注意到這種事。」更誇張的是，老公竟要求她停車，想獨自下車打招呼，才讓她驚覺不對，而最後確定丈夫出軌是某天老公的手機凌晨兩點跳出小三的訊息，她接著翻過去2人對話訊息，看到女方傳的大量情趣內衣照，才知道自己長期被蒙在鼓裡。

安歆澐表示，決定公開婚變始末，是因為這段關係不只涉及外遇，更演變成肢體傷害，直言「這2年我已經忍受了太多荒唐，我給過他們太多次機會，可是到現在我就會覺得，我有給過自己一次機會嗎？」並大呼當時決定要提告時，小三甚至還透過中間人嗆聲，「她現在要告我，我現在應該是要害怕嗎」，而事後安歆澐滿足大家好奇心，給來賓看小三照片，卻讓大票人看傻眼。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

