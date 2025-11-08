「1天6次」小16歲國手尪偷吃閨密人妻 《星光》女星淚控遭家暴心碎斬9年婚

44歲歌手安歆澐控訴遭小16歲國手老公家暴，甚至還偷吃閨密人妻友。（翻攝自安歆澐臉書）

44歲歌手安歆澐當年憑藉《超級星光大道》出道，更曾入圍金鐘與金曲獎，並在2019年與小16歲龍舟國手莊英杰結婚育有1對兒女，不過近日卻驚爆7年婚姻亮紅燈，且正在打離婚官司。對此，安歆澐證實嫩尪劈腿自己的人妻朋友並慘被家暴，最終傷透了心決心離婚。

昔日安歆澐經常在節目大談姊弟戀日常，以及老公「1天6次」勇猛事蹟，如今卻傳出婚變。據《三立新聞網》報導，安歆澐認了婚姻亮紅燈，直言莊英杰與人妻閨密不倫，還被她數度親手抓包，即便過去曾給予2人多次機會，彼此也出來談判過還簽和解協議，「結果他們一直藕斷絲連違約，那就必須付出代價。」

報導指出，安歆澐透露，夫妻倆在結婚後曾簽協議，只要有一方劈腿，房產就必須給對方，現階段對莊英杰提出約上百萬元的求償金額，但尚未考慮提告人妻朋友侵害配偶權，而離婚官司全權交由律師處理。

安歆澐也控訴遭莊英杰家暴，指對方4月還在車上動手勒暈她，語帶哽咽地表示，「我一路回想到我當初有多麼辛苦地維持這段婚姻，他其實也跟我懺悔過，但我覺得他需要好好去看心理醫生，因為一個正常人根本不可能會這樣對自己的妻子行凶。」事實上，安歆澐就曾在節目上透露老公有時會出現失控行為，尤其在飲酒過後更容易發生。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

