1女大戰12警！中國瘋女付款失敗「牙起來」抄雙刀狂砍 驚悚連環劈港警

3日凌晨，香港上水龍琛路一間知名牛雜麵店發生一起驚悚的持刀襲警事件。1名來自中國吉林省的32歲劉姓女子，因手機沒電無法使用電子支付結帳，竟在店內情緒失控，衝進廚房奪取菜刀與剪刀瘋狂揮舞，甚至對趕抵現場的警員發動猛烈攻擊，場面宛如電影情節，最終遭到警方以辣椒噴霧與優勢人力制伏。

據悉，劉女剛結束越南旅遊，持往來港澳通行證抵達香港。事發當晚，她在店內用餐結束準備結帳時，發現手機電量耗盡自動關機，導致無法使用微信支付。雖然店家好心提議可以讓她現場充電後再付款，但劉女疑似因借不到合適的充電設備或溝通誤會，導致情緒瞬間崩潰。

目擊者指出，劉女突然理智斷線，趁人不備衝入廚房奪走1把約30公分長的菜刀及1把剪刀。店內員工及食客見狀嚇得四處逃竄，店家隨即報警。混亂中，劉女還揮刀砍壞了店家的1支手機，現場一片狼藉。

香港警方接獲報案後不敢大意，出動多名身穿戰術背心、配戴頭盔並手持長盾的員警到場對峙。從網路流傳的監視器畫面可見，劉女面對警方的口頭警告完全不理會，反而一手拿刀、一手持剪，邊嘶吼邊朝正門警員衝鋒。

畫面中，劉女瘋狂朝12名員警手上的盾牌猛砍，現場傳出陣陣清脆撞擊巨響，一度有便衣警員的盾牌被砍到脫手。正當正門警員吸引其注意力時，另一組警員悄悄由後門包抄，並發射辣椒水精準擊中劉女右前臂，最後眾人一擁而上將她壓制在櫥窗玻璃上，並戴上手銬逮捕。

這段驚險影片上傳後引發台灣與香港網友熱烈討論。不少網友直呼「這種砍法，在美國早就被當場擊斃了」「被包夾那個警察真的命大」。也有部分網友討論起台港兩地的文化差異，有人認為「如果是在台灣，店員通常會想辦法幫忙充電，可能就不會搞成這樣」；但更多人反駁「手機沒電不是隨機殺人的理由」「這情緒管理根本是行動炸彈」。此外，也有網友提醒，「過度依賴行動支付」確實有風險，出門在外還是要預備少量現金以備不時之需。

香港警方初步將案件列為「發現疑似精神紊亂人士」處理，但經後續調查，劉女被控涉嫌「襲警、刑事損壞及藏有攻擊性武器」3項罪名。劉女隨後被送往醫院進行檢查，目前仍被扣留調查中。

