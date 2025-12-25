1女3男感情糾紛失控了！松山火車站5人互毆 快打部隊急出動

即時中心／温芸萱報導

台北市松山火車站今（25）日晚間約8時傳出衝突事件。一名女子與3名友人因感情糾紛，與一名熟識男子口角後演變為肢體衝突，現場共5人互毆。警方接獲通報迅速到場，將涉事人員分隔控制，避免衝突擴大。救護人員確認一名男子受傷送醫治療，意識清楚，暫無生命危險，其餘人員無大礙。警方表示，事件疑與感情問題有關，責任仍待進一步調查。

台北市松山火車站今日晚間發生一起糾紛事件，引發現場一度騷動。據了解，晚間約8時左右，車站二樓餐飲區外，有民眾因私人情感問題發生爭執，一名女子偕同數名友人，與一名熟識男子發生口角，情緒失控後演變為肢體拉扯，現場共有5人捲入衝突。

目擊民眾見狀後立即通報警方，警方接獲報案隨即派遣警力趕抵現場，迅速介入處置，將相關人員分隔並安撫情緒，防止事態進一步擴大，車站秩序也在短時間內恢復正常。

救護人員隨後到場檢視傷勢，其中一名男子在衝突過程中受傷，所幸意識清楚，經初步處置後送往醫院治療，暫無生命危險，其餘人員並未出現明顯傷勢。

警方初步研判，整起事件起因可能與感情糾紛有關，涉案者彼此相識，詳細經過及法律責任仍有待進一步釐清。民進黨台北市議員張文潔也表示，剛才看到松山車站前一帶有民眾有鬥毆情事，一名傷者送醫，目前狀況已經排除警察也正在掌握現場治安，請市民朋友放心。





