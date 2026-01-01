1姿勢讓死亡風險暴增2倍！專家揭主因是壓迫到「這些器官」
根據多項研究報告指出，背部明顯彎曲的高齡者，死亡風險比背部挺直的人高出約1.44至2倍。除了增加死亡風險外，駝背還可能導致跌倒骨折、呼吸功能下降及慢性病等問題。
駝背導致問題多 恐致死亡率上升、免疫退化
新光醫院復健科主治醫師謝霖芬表示，駝背時肺活量會變小，呼吸變得比較淺，有時會容易胸痛胸悶。此外，因為背部彎曲，腹部內臟受到擠壓，造成腸胃消化受影響，而交感神經系統位於脊椎兩側，駝背也會使交感神經系統受到影響。
新光醫院骨科主治醫師許皓為指出，駝背會使重心向前，身體為了維持平衡，需要腰部或骨盆前傾來平衡結構，讓走路比較辛苦吃力，平衡度變差容易跌倒，以上所有問題結合，恐導致死亡率上升或體力下降、免疫退化等問題。
觀察3點確認自己是否有駝背
想要確認自己是否有駝背問題，可以觀察三點，是否有身高變矮、側面觀察頭沒有在腳與骨盆的垂直線上、腿部容易疲勞難以單腳站立、容易跌倒或在台階上絆倒等跡象。
想預防駝背 鍛鍊背肌+注意飲食
要預防駝背，可以從鍛鍊背部肌肉、注意飲食開始。新光醫院營養師吳文惠建議，以體重60公斤的長輩為例，每天需攝取6至7份蛋白質，一份約30克的魚肉或一顆蛋，通常建議長輩一餐要吃到2份蛋白質。
此外，熱量攝取也要足夠，否則蛋白質無法合成肌肉，甚至肌肉會分解作為能量使用。只有均衡飲食配合補充蛋白質，加上運動和鍛鍊背部肌肉，才能讓肌肉和骨骼更加健康，不容易快速退化。
