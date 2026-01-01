1姿勢讓死亡風險暴增2倍！專家揭主因是壓迫到「這些器官」

根據多項研究報告指出，背部明顯彎曲的高齡者，死亡風險比背部挺直的人高出約1.44至2倍。除了增加死亡風險外，駝背還可能導致跌倒骨折、呼吸功能下降及慢性病等問題。

駝背導致問題多 恐致死亡率上升、免疫退化

新光醫院復健科主治醫師謝霖芬表示，駝背時肺活量會變小，呼吸變得比較淺，有時會容易胸痛胸悶。此外，因為背部彎曲，腹部內臟受到擠壓，造成腸胃消化受影響，而交感神經系統位於脊椎兩側，駝背也會使交感神經系統受到影響。

廣告 廣告

新光醫院骨科主治醫師許皓為指出，駝背會使重心向前，身體為了維持平衡，需要腰部或骨盆前傾來平衡結構，讓走路比較辛苦吃力，平衡度變差容易跌倒，以上所有問題結合，恐導致死亡率上升或體力下降、免疫退化等問題。

看更多：駝背不只肩頸痠痛！還影響心肺、消化 醫教5招改善



觀察3點確認自己是否有駝背

想要確認自己是否有駝背問題，可以觀察三點，是否有身高變矮、側面觀察頭沒有在腳與骨盆的垂直線上、腿部容易疲勞難以單腳站立、容易跌倒或在台階上絆倒等跡象。

看更多：駝背害你呼吸變淺、走路不穩！醫師示範2動作預防駝背變老態



想預防駝背 鍛鍊背肌+注意飲食

要預防駝背，可以從鍛鍊背部肌肉、注意飲食開始。新光醫院營養師吳文惠建議，以體重60公斤的長輩為例，每天需攝取6至7份蛋白質，一份約30克的魚肉或一顆蛋，通常建議長輩一餐要吃到2份蛋白質。

此外，熱量攝取也要足夠，否則蛋白質無法合成肌肉，甚至肌肉會分解作為能量使用。只有均衡飲食配合補充蛋白質，加上運動和鍛鍊背部肌肉，才能讓肌肉和骨骼更加健康，不容易快速退化。

看更多：知名百萬YouTuber總穿外套掩飾胸型 醫建議最佳矯正時機



◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／TVBS

更多健康2.0報導

94歲網紅阿嬤「逆齡壯舉」制霸63座國家公園！醫揭謎底：最強抗老藥是它

跨年隔天全身痠痛動不了？醫教4招輕鬆狂歡 遠離假期後遺症

專家大推早餐吃1物穩血糖、促進新陳代謝！超商、早餐店都能買到



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章