1家3口經營色情「一條龍」父當頭、兒飛泰挑人

警方破門而入，發現有十幾名泰國籍女子。（圖／東森新聞）





苗栗警方破獲一個家族經營的色情集團，66歲江姓男子成立娛樂傳播公司，子女也加入經營，兒子透過泰籍女友，在網路招募泰籍年輕女子後，親自飛到泰國挑選，女兒則是負責代購機票，大鑽短期免簽證來台的漏洞，讓她們以觀光名義來台，但從事非法坐檯賣淫，江姓男子還會自己跑去KTV等場所發花名冊，招攬生意，一家人以一條龍模式經營，一個月可以賺進不法利益上百萬，現在都被依法送辦。

員警上樓發現，這道門疑似以電子鎖上鎖還加裝門栓，立刻拿來器具強行破門，員警連破好幾道門，果然在房間裡，發現有十幾名泰國籍女子。

員警vs.泰籍女子：「手舉高，趴下，手舉高，趴著就好。」

警方查出，66歲江姓男子成立娛樂傳播公司，他的子女也一起經營，其中兒子專門負責找人，透過他泰籍女友，利用臉書等網路社群，招募泰國當地涉世未深的年輕女子，他再飛到泰國親自挑選，江姓男子的女兒則是負責代購機票，安排泰國女子以免簽證方式來台觀光。

等到這群泰籍女子入境後，江姓男子再指派專車，將她們載到家中居住，之後再安排她們去作檯陪酒，甚至從事性交易，整間色情傳播公司都是自家人，採一條龍經營，一個月就可以賺進上百萬。

苗栗分局副分局長徐文明：「一條龍經營模式，利用東南亞國家短期免簽證入境來台觀光，引進泰籍女子從事酒店坐檯陪酒，甚至性交易。」

警方表示，江姓嫌犯平常還會到苗栗市各視聽伴唱場所KTV，發送名片，還經營LINE群組廣發花名冊，招攬生意，生意好到小姐經常接客客滿，還得請客人等待。

警方表示嫌犯利用泰籍人士，目前可以免簽來台停留14天漏洞，引進泰籍女子從事色情行業，現在旗下15名女子都被查獲，現場還查扣20多萬現金和監視器主機及80多棵菸彈等，一家三人被逮，被依妨害風化、組織犯罪條例和就業服務法送辦，15名泰籍女子也由移民署收容、遣返回國。

