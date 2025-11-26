1家4口遊伊斯坦堡生亡！疑飯店「這舉動」釀悲劇

國際中心／李筱舲報導



近日傳出一起憾事，一個來自德國的家庭於11月中前往土耳其伊斯坦堡度假，不料一家四口竟在下榻飯店陸續身亡。隨著案件調查進展，釀成這起悲劇的原因疑似為飯店為消滅床蝨所噴灑的化學藥劑，透過通風管道逸散至受害者房內，導致一家人吸入有毒殺蟲劑後中毒死亡，讓原本愉快的旅程最終變成無法挽回的悲劇。

據中央社報導，土耳其媒體今（26）日指出，一戶來自德國的一家四口，於11月中旬在伊斯坦堡度假期間意外身亡。根據驗屍報告結果，死者體內檢測到「高濃度磷化氫氣體」，此發現似乎證實受害者一家確實因接觸到飯店使用的「有毒殺蟲劑」而喪命。這家人自11月12日起陸續出現身體不適的症狀，其中3歲與6歲的幼童最先不治，接著母親與父親也相繼辭世。報告並補充，目前「已找到證據顯示飯店使用了該化學品」，並指出有「確鑿證據」證明一家人「死於磷化氫氣體中毒」。

最初，調查人員懷疑是食物中毒，因為這家人在身亡前曾到訪奧塔科伊（Ortakoy）觀光區並食用街頭小吃。然而這項懷疑很快遭到排除。土耳其媒體指出，這家人入住的飯店當時正在處理床蝨問題，且殺蟲劑氣體疑似經由浴室通風管道滲入他們的房間。這間尚未公開名稱的飯店位於伊斯坦堡舊城區附近的法提區（Fatih）。在15日，傳出又有另外兩名房客出現相似症狀並被送醫，飯店也在16日遭到封鎖，目前已有 11 人被拘捕調查。





