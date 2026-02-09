1封電子郵件10萬存款沒了！年前買包裹注意，詐團鎖定網購...他因「1句話」放下戒心、交2張金融卡

農曆春節將至，民眾購買包裹要當心「購物訂單待確認」詐騙！有民眾收到一封電子郵件，說有一筆購物訂單待確認，若不支付1萬6682元款項，可能會被賣家求償；加上出現一名自稱是金管會的人員，能說出個資，直到帳戶10萬元存款消失不見，才驚覺受騙。

內政部警政署165打詐儀錶板公布一起案例，一名民眾滑手機時，突然收到一封電子郵件通知，說他有一筆購物訂單待確認，由於他平時有上網購物的習慣，便按照信中資訊聯繫客服。

客服說他有一個包裹需要簽收，金額為1萬6682元，逾期未確認就算棄單，賣家可能會求償包材費用，還要承擔後續的法律責任。

民眾表明自己近期沒有購買任何商品，這筆訂單應該是搞錯了；隨後客服改口說是個資外洩，並提供一個連結，要他盡快與對方聯繫。他依照客服指示，透過LINE聯繫上一名自稱是金管會的人員，對方語氣嚴肅，一直強調事情很嚴重，如果不馬上配合，帳戶可能會被凍結，甚至被提告詐欺。

為何降低警戒？民眾說，因為假的金管會人員能準確說出他的資料，當下嚇到完全信了，並乖乖寄出2張金融卡（包含密碼）給對方代管，直到帳戶內的10萬元存款被提領一空，又完全聯絡不上人，這才驚覺被騙。

警方提醒，民眾如果收到可疑電子郵件，務必確認內容真假、寄件者資訊，尤其是提及金錢的內容，而且政府不可能與網購平台合作，若出現「協助轉接」的情況，必是詐騙，民眾有疑慮可以直接向165或相關單位查證。





