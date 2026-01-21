1小時免開胸 南部首例「經心尖換瓣」成功救心
〔記者吳俊鋒／台南報導〕67歲的柯姓阿北有先天性右側主動脈弓異位，曾因急性乙型主動脈剝離，在國外接受緊急的胸主動脈內放置支架術(TEVAR)，隨著年紀增長，重度主動脈瓣閉鎖不全(AR)已造成心臟衰竭，礙於先前施行的鎖骨下動脈繞道手術，人工血管橫跨胸腔前方，無法採傳統正中開胸手術，奇美醫學中心評估，改以經心尖(Transapical)的經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)，為南部首例，整個過程僅1小時餘，不必開胸、也無須停止心臟跳動，術後沒有任何併發症；跨科團隊克服先天血管異位，以及支架、繞道術後複雜構造等因素，成功救心。
柯男因重度主動脈瓣閉鎖不全(AR)導致心臟負荷加重，出現呼吸喘、體力不佳等症狀，雖使用藥物治療後症狀稍有改善，但仍反覆惡化，因此必須進行手術進行瓣膜置換，但他胸腔與主動脈解剖結構比一般人更特殊，難度較高。
奇美心臟血管外科主任吳南鈞說，若採傳統正中開胸手術，恐造成柯男大出血與結構損傷，加上他對傳統開胸手術意願低，跨科團隊完整評估後，建議用經心尖(Transapical)的經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)，由左胸小切口以微創方式直達心尖，避開原本彎彎曲曲的主動脈，與既有支架的危險路線，成功植入新型瓣膜裝置。
術後心臟超音波顯示，柯男新型瓣膜裝置功能良好，幾乎看不到殘餘的逆流，平均壓差8 mmHg(數值越低代表血流越順暢)，僅心臟瓣膜周圍輕微的滲漏，由於恢復良好，第8天就順利出院，目前他定期回門診追蹤，呼吸與體力明顯改善，生活品質也因此提升。
艱鉅的救心任務，由吳南鈞與心臟血管外科主治醫師李政亞、心臟血管內科主任施志遠、心臟血管內科主治醫師涂冠杰等共同帶領團隊，去年12月於南部率先成功以經心尖(Transapical)經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)，使用新型瓣膜裝置治療「純重度主動脈瓣逆流(AR)」，展現奇美在高難度結構性心臟病治療上與跨科整合照護的能力，就算解剖複雜、風險極高的病人，也能獲得最安全、最適合的治療。
吳南鈞指出，若瓣膜因老化或疾病退化發生「瓣膜狹窄」或「瓣膜閉鎖不全」時，心臟必須加倍辛勤地工作才能維持全身供血，長期下來恐造成心臟負荷，進而引發心臟衰竭，症狀包括運動時呼吸困難、容易疲勞、胸悶、心悸、頭暈、水腫等，血壓上常出現收縮壓高而舒張壓低的特殊現象；輕微時可能無症狀，一旦惡化後須即時評估是否需藥物或手術治療。
吳南鈞提到，現行的手術途徑主要分為微創的經導管路徑，如經股動脈、鎖骨下動脈、頸動脈、腹主動脈、心尖等，以及達文西機械手術、內視鏡手術與傳統開胸手術，每種方式各有其適用族群與優缺點。
吳南鈞表示，主動脈瓣逆流的治療中，傳統開胸手術仍是最標準、最穩定的方式，透過切開胸骨，醫師能取得最完整、最清晰的手術視野，直接看清瓣膜與附近結構的細節，對於先天結構異常、或手術中可能需要即時調整治療方式的病人特別重要，因此手術成功率也最高。
只是傳統開胸手術的傷口較大、恢復時間也較長，但可同時處理多項心臟問題，是其最大的優勢；相較之下，經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)屬於微創手術，通常從股動脈或心尖以導管方式將新瓣膜送入心臟，這類手術傷口小、恢復快。
吳南鈞強調，如何選擇適合的瓣膜與手術方式，主要依病人年齡、生活型態、健康狀況與懷孕計畫等，並與醫師討論後決定；但純重度主動脈瓣逆流(AR)與常見的主動脈瓣狹窄其實不太一樣，後者病人因為瓣膜會變硬、鈣化，反而有利於人工瓣膜在置換時固定，逆流型的瓣膜通常沒有鈣化、組織太軟，人工瓣膜放進去就像在泥沼裡，很難固定、容易移位，增加手術難度。
若病人同時具有先天右側主動脈弓(主動脈走向與一般人不同，血管彎彎曲曲)，又曾接受過胸主動脈內放置支架術(TEVAR)，因血管路徑更為複雜，手術風險與難度也會更高；吳南鈞提醒，主動脈瓣逆流若達重度並伴隨症狀或左心室擴大，應及早評估治療時機；出現活動喘、胸悶心悸、夜間呼吸困難、下肢水腫或運動耐受力下降等症狀，可能與瓣膜疾病或心衰竭相關，更應盡快就醫檢查，避免延誤造成不可逆心肌傷害。
更多自由時報報導
健康網》氣溫急凍「洗澎澎」引中風？ 網紅醫：長輩別犯這些錯
終結天價抗癌藥？科學家首度量產「抗癌指揮官」 離現成細胞療法僅剩一哩路
立法院今審查彈劾賴清德案 吳思瑤PO空蕩蕩議場：連藍營自己人都不捧場
健康網》通通吃錯？低卡便當越吃越肥 營養師揭暗藏陷阱
其他人也在看
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
起床喉嚨痛未必是感冒！醫曝背後恐藏「3問題」
生活中心／尤乃妍報導許多人都曾遇過早上一起床發現喉嚨又乾又痛，第一直覺就是自己「感冒了」。不過，耳鼻喉科醫師陳亮宇解釋，會造成喉嚨痛的原因，不一定是感冒，也可能跟「睡眠、生活習慣」有關。想要徹底改善，就要從日常生活小細節抓起，或是尋求專業幫助。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 2 天前 ・ 2
男童昏迷飄「詭異水果味」！一驗血糖爆高 醫揭致命真相：中毒了
身體若飄出異常香味，千萬別輕忽，恐怕是糖尿病警訊。家醫科醫師陳欣湄指出，受到飲食西化、肥胖人口增加的影響，罹患第二型糖尿病的孩童逐年攀升，她曾遇過一名身高約150公分、重90公斤的男童，因昏迷被緊急送往急診，檢查發現，他身上出現類似腐爛水果的氣味，血糖飆到300mg/dL，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
11歲童驗出B19病毒 台大醫揭高風險3類人
[NOWnews今日新聞]台中一名11歲女童近日因感冒、咳嗽近1個月，與家人外出時突然在車內大叫一聲後昏迷，送醫搶救仍不治，後續有媒體報導檢出B19病毒。而微小病毒B19所引起的傳染性紅斑症，俗稱「蘋...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
先冷凍再回烤！醫師教麵包「3聰明吃法」穩定血糖又預防癌症
腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉絲專頁分享一項飲食小知識，指出「麵包先冷凍再回烤」有助降低升糖指數，不僅能讓血糖上升更平穩，也能減少慢性發炎、降低癌症風險。醫師強調，減糖並非完全不吃澱粉，而是透過更聰明的飲食方式，為身體打造不利癌細胞生長的環境。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 發表留言
10歲童身上飄出「發酵水果香」 血糖飆破300意識模糊！
家醫科醫師陳欣湄在《健康好生活》節目上分享一起案例，一名男童因意識模糊被送到急診，身上飄出異常水果香味，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」急症。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
家屬說「前幾天就怪怪的」！醫揭猝死3大前兆：不是胸痛而是這感覺
天氣一冷讓人「凍未條」，台灣冬季受東北季風、寒流影響，氣溫動輒驟降到10度以下，冬天也因此成了猝死的高風險季節。不少家屬事後回想，常會提到「前幾天就覺得怪怪的，...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一天可以幾顆藍莓？專家大推藍莓最營養吃法 控血糖、護腦、降膽固醇
藍莓功效超多，價格又變便宜了，營養師薛曉晶指出，藍莓是一種被科學界列入「大腦與血管保健食物清單」的超級水果，其中所含的花青素能穿越血腦屏障、調節發炎反應，進而改善記憶力、穩定血壓、強化心血管功能，是現健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
11歲童大叫一聲猝死疑檢出B19病毒 台大醫揭三類人高風險
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名11歲女童在感冒、咳嗽近月之後，隨家人外出在車內突然大叫一聲後便昏迷，搶救兩天後仍不治，最新消息傳出女童檢出微小病毒B19陽性，疑因此引發急性心肌炎，導致嚴重肺水腫、器官衰竭。台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎今（19）日指出，一般而言，感染細小病毒B19並不需要特別治療，但「孕婦、慢性貧血以及免疫功能不全」等三類...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
年貨必備！開心果4禁忌、5好處曝光 營養師示警：4類人要小心
農曆新年將至，香脆可口的開心果是不少家庭必備的過年零食之一。營養師李婉萍指出，開心果屬於六大類食物中的油脂與堅果類，含有豐富的膳食纖維，有助於促進腸道蠕動。不過她也提醒，有4類族群應避免過量食用，以免出現腹脹、腸胃不適等情況。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
34歲梁云菲切除子宮「會加速衰老」？醫生曝：關鍵在卵巢
女星梁云菲（Nana）因罹患子宮肌腺瘤，在去年動手術切除整個子宮。她表示是在評估身體狀況後，確定自己將來不想要生小孩，於是當機立斷選擇儘快開刀，希望保住身體健康。消息曝光後，也引起部分網友討論「少了子宮是否會導致快速老化」。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2
旅美乳癌患者返台求醫 長庚手術美國醫驚艷
[NOWnews今日新聞]根據國健署2022年統計，台灣乳癌年齡標準化發生率高達每10萬人口92人，持續蟬聯女性癌症首位。一名旅居美國的42歲女性，在美國被診斷為右側第二期乳癌，因須接受全乳切除，得知...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 發表留言
每天喝咖啡害膽固醇狂飆？研究：「多1動作」護心血管、死亡率更低
有些人飲食清淡，仍有膽固醇問題，擔心是喝咖啡所致，其實問題在於沖煮方式。營養醫學專家劉博仁提到，咖啡富含多種抗氧化物質，不過其中的「咖啡白醇」與「咖啡豆醇」，若長期大量攝取，壞膽固醇可能累積在血液中，不過研究發現，經過濾紙沖煮有助於過濾咖啡油脂，比起完全不喝咖啡的人，心血管更健康、死亡率更低。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
「醫材商執刀」醫：視為機械手臂就好 網怒：那還需要你嗎？
台中榮總神經外科部分醫師疑似長期放任醫材廠商進入手術室並實際操作手術，引發醫政單位調查是否涉及密醫行為。然而有醫師認為醫材商在醫師全程指揮下協助手術，應可視為類似「達文西機器人」的輔助角色。但許多網友留言表示不贊同，直言「那以後也不需要醫師，不是嗎？用AI診斷、醫材商手術就好了！」中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
「B19病毒」害11歲女童猝死！醫示警「乍看像感冒」傳染力最強
一名台中11歲女童因感染細小病毒B19不幸離世，醫療團隊研判病毒侵襲心肌引發猛爆性心肌炎，最終導致多重器官衰竭。醫界指出，B19病毒感染多數為輕症，但特定族群可能出現嚴重併發症，家長不可輕忽。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女性滿1條件 免費做「薄層子宮頸抹片」
[NOWnews今日新聞]子宮頸癌長年被視為女性健康的「隱形殺手」，初期往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中威脅生命。為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 發表留言
89歲連戰爆罹癌又中風！因血尿停藥竟腦栓塞，兒媳親曝最新近況
國民黨前主席連戰今年已高齡89歲，近年傳罹癌又傳中風，健康狀況備受關注。連戰次子連勝武和妻子路永佳於1/14出席活動，受訪時透露公公近況，她說明公公雖然年事已高，但飲食、睡眠都很好，對美食仍保有熱情，健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 2
尖叫一聲昏迷亡！ 台中11歲女童疑驗出B19病毒
尖叫一聲昏迷亡！ 台中11歲女童疑驗出B19病毒EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女子這原因 一感冒臉就腫痛、鼻腔飄腐敗味
近期冷氣團來襲，鼻塞、濃鼻涕等鼻部不適症狀激增，恩主公醫院提醒，若鼻部症狀反覆且持續逾三個月，恐是慢性鼻竇炎。一名38歲女性患者因長期鼻涕倒流與臉部脹痛，經診斷為雙側慢性鼻竇炎，藥物治療效果有限後，接受鼻竇內視鏡手術，術後症狀顯著改善。醫師指出，對於藥物治療無效或結構複雜的患者，手術是選項。現今醫療結合3D立體導航系統，能提升手術精準度與安全性，尤其鼻竇周圍緊鄰眼睛、腦部，導航系統有助醫師精確操作，降低風險。恩主公醫院耳鼻喉科郭哲麟醫師強調，手術評估需綜合判斷，日常鼻腔清潔與避免過敏原、二手菸同樣重要，以維護鼻部健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1