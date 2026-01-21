1小時免開胸 南部首例「經心尖換瓣」成功救心

奇美醫學中心跨科團隊以經心尖(Transapical)的經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)，順利完成為病人「救心」的艱鉅任務。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕67歲的柯姓阿北有先天性右側主動脈弓異位，曾因急性乙型主動脈剝離，在國外接受緊急的胸主動脈內放置支架術(TEVAR)，隨著年紀增長，重度主動脈瓣閉鎖不全(AR)已造成心臟衰竭，礙於先前施行的鎖骨下動脈繞道手術，人工血管橫跨胸腔前方，無法採傳統正中開胸手術，奇美醫學中心評估，改以經心尖(Transapical)的經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)，為南部首例，整個過程僅1小時餘，不必開胸、也無須停止心臟跳動，術後沒有任何併發症；跨科團隊克服先天血管異位，以及支架、繞道術後複雜構造等因素，成功救心。

柯男因重度主動脈瓣閉鎖不全(AR)導致心臟負荷加重，出現呼吸喘、體力不佳等症狀，雖使用藥物治療後症狀稍有改善，但仍反覆惡化，因此必須進行手術進行瓣膜置換，但他胸腔與主動脈解剖結構比一般人更特殊，難度較高。

奇美心臟血管外科主任吳南鈞說，若採傳統正中開胸手術，恐造成柯男大出血與結構損傷，加上他對傳統開胸手術意願低，跨科團隊完整評估後，建議用經心尖(Transapical)的經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)，由左胸小切口以微創方式直達心尖，避開原本彎彎曲曲的主動脈，與既有支架的危險路線，成功植入新型瓣膜裝置。

術後心臟超音波顯示，柯男新型瓣膜裝置功能良好，幾乎看不到殘餘的逆流，平均壓差8 mmHg(數值越低代表血流越順暢)，僅心臟瓣膜周圍輕微的滲漏，由於恢復良好，第8天就順利出院，目前他定期回門診追蹤，呼吸與體力明顯改善，生活品質也因此提升。

艱鉅的救心任務，由吳南鈞與心臟血管外科主治醫師李政亞、心臟血管內科主任施志遠、心臟血管內科主治醫師涂冠杰等共同帶領團隊，去年12月於南部率先成功以經心尖(Transapical)經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)，使用新型瓣膜裝置治療「純重度主動脈瓣逆流(AR)」，展現奇美在高難度結構性心臟病治療上與跨科整合照護的能力，就算解剖複雜、風險極高的病人，也能獲得最安全、最適合的治療。

吳南鈞指出，若瓣膜因老化或疾病退化發生「瓣膜狹窄」或「瓣膜閉鎖不全」時，心臟必須加倍辛勤地工作才能維持全身供血，長期下來恐造成心臟負荷，進而引發心臟衰竭，症狀包括運動時呼吸困難、容易疲勞、胸悶、心悸、頭暈、水腫等，血壓上常出現收縮壓高而舒張壓低的特殊現象；輕微時可能無症狀，一旦惡化後須即時評估是否需藥物或手術治療。

吳南鈞提到，現行的手術途徑主要分為微創的經導管路徑，如經股動脈、鎖骨下動脈、頸動脈、腹主動脈、心尖等，以及達文西機械手術、內視鏡手術與傳統開胸手術，每種方式各有其適用族群與優缺點。

吳南鈞表示，主動脈瓣逆流的治療中，傳統開胸手術仍是最標準、最穩定的方式，透過切開胸骨，醫師能取得最完整、最清晰的手術視野，直接看清瓣膜與附近結構的細節，對於先天結構異常、或手術中可能需要即時調整治療方式的病人特別重要，因此手術成功率也最高。

只是傳統開胸手術的傷口較大、恢復時間也較長，但可同時處理多項心臟問題，是其最大的優勢；相較之下，經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)屬於微創手術，通常從股動脈或心尖以導管方式將新瓣膜送入心臟，這類手術傷口小、恢復快。

吳南鈞強調，如何選擇適合的瓣膜與手術方式，主要依病人年齡、生活型態、健康狀況與懷孕計畫等，並與醫師討論後決定；但純重度主動脈瓣逆流(AR)與常見的主動脈瓣狹窄其實不太一樣，後者病人因為瓣膜會變硬、鈣化，反而有利於人工瓣膜在置換時固定，逆流型的瓣膜通常沒有鈣化、組織太軟，人工瓣膜放進去就像在泥沼裡，很難固定、容易移位，增加手術難度。

若病人同時具有先天右側主動脈弓(主動脈走向與一般人不同，血管彎彎曲曲)，又曾接受過胸主動脈內放置支架術(TEVAR)，因血管路徑更為複雜，手術風險與難度也會更高；吳南鈞提醒，主動脈瓣逆流若達重度並伴隨症狀或左心室擴大，應及早評估治療時機；出現活動喘、胸悶心悸、夜間呼吸困難、下肢水腫或運動耐受力下降等症狀，可能與瓣膜疾病或心衰竭相關，更應盡快就醫檢查，避免延誤造成不可逆心肌傷害。

