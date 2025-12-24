1小時內才能收回訊息被罵爆？ LINE官方最新公告改口：暫緩實施

通訊軟體LINE先前公告將縮短收回訊息時限，今日再度公告暫緩實行。（翻攝LINE官網）

LINE原定縮短「收回訊息」時間的更新出現轉折。台灣LINE官方先前公告，計畫將收回訊息的時限，從原本的24小時縮短為1小時，引發用戶反彈。LINE於今（24日）最新公告，宣布該項功能變更將暫緩實施，實際上路時間會另行說明，短期內用戶仍可維持現行24小時內收回訊息的設定。

為何突然喊卡？

LINE官方先前指出，因應用戶使用狀況，系統原規劃自2025年12月下旬起，逐步調整「收回訊息」功能，未來在個人聊天與群組聊天室中，僅能在訊息送出後1小時內進行收回；超過60分鐘後，即無法再撤回訊息。不過，社群聊天室並不在此次調整範圍內，仍維持24小時的收回時限。

該公告曝光後，立刻在網路上掀起大量討論，不少用戶直言難以接受，認為實用性大幅降低，也有人指出，許多打錯字或誤傳訊息，往往是在1小時後才發現，縮短時限恐怕只會增加困擾。

功能真的會改嗎？

LINE支援中心今日發布最新說明，表示原定的功能異動作業將暫緩實施，後續變更時間尚未確定，待評估完成後再另行公告。換言之，短期內不會實際套用「1小時內才能收回訊息」的新限制，用戶操作方式暫時不受影響。

值得注意的是，這項收回訊息時限調整並非只針對台灣市場。LINE先前已在日本、泰國等地，自10月起逐步實施從24小時縮短至1小時的政策。台灣原本也規劃跟進，如今臨時踩煞車，是否會影響後續版本設計，仍有待官方進一步說明。

目前LINE僅強調，相關功能仍在評估中，未來是否恢復推動、是否調整內容，將以後續公告為準。

