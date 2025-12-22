1小時掌握身分！張文三度縱火抓太慢？ 中山警還原偵辦經過

記者楊忠翰／台北報導

台北市1名27歲男子張文，19日傍晚5時24分，先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並刺死欲阻止的余家昶，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；張文犯案前曾在中山區三度縱火，網友質疑警方偵辦速度太慢，中山分局也還原偵辦經過。

據了解，張文是在今年中旬撰寫犯罪計畫，預計在台北車站及南京西路百貨各引起一場騷亂，案發前3天張文住進南京西路旅館，並騎乘機車或UBike等交通工具，並在台北車站及捷運中山站附近來回觀察地形。

19日下午3時40分，張文騎車前往林森北路159巷內停車場縱火，但是並未成災，因此無人報案；張文接著轉往林森北路119巷內停車場縱火，導致1部大型重機半毀；張文又轉往長安東路一段的野牛殿溫體牛縱火，然後將機車停在長安東路及市民大道口，換騎乘UBike返回租屋處。

據了解，警方接獲第2、3件縱火案，已著手調閱監視器畫面，並透過車號鎖定車主張文身分，警員在林森北路119巷停車場調查時，里長主動告知第1件縱火案，此時警方才將3起縱火案連結起來，並擴大調閱張文逃逸動線，警方迅速掌握張文換乘UBike逃逸時，北車M7出口攻擊案已經發生，但距離第3件縱火案發生時間，僅僅過了1個多小時，因此警方並未輕忽或怠慢無人傷亡的縱火案，仍是積極追查嫌犯下落。

不僅如此，由於張文騎乘自己機車犯案，中山分局得以迅速掌握其身分，並與中正第一分局交換情資，進而確認皆是同1人所為；資深警官感嘆表示，警方辦案講求的是證據，而非如網友一樣紙上談兵即可，他仍希望大家給警方多一點的支持與鼓勵。

