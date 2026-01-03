1小時解密PM2.5 台南靠科技抓出空污真兇

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市推動「亮麗晴空3.0」成效，統計顯示，去(2025)年1至11月PM2.5平均濃度已降至15.4μg/m³(微克／立方米)，較2021年同期改善14.4%。為更精準掌握污染來源，環保局攜手學術團隊，引進高時間解析度監測科技，成功解析PM2.5成分，為未來控管提供科學依據。

PM2.5並非單一污染物，成分會隨環境變化而改變。過去採樣需12至24小時，分析又需數日，難以即時掌握空氣品質。為此，環保局在東區勝利國小設置臨時「PM2.5連續自動監測站」，可在1小時內快速產出重金屬、有機碳及離子成分，並結合氣象資料追蹤污染源頭。

環保局表示，監測結果顯示，台南PM2.5主要由硫酸銨(31.2%)、有機物(30.4%)及硝酸銨(19.8%)構成，合計超過8成。當PM2.5濃度升高或能見度下降時，「硝酸銨」增幅最明顯，這代表未來管制重點必須更聚焦於氮氧化物(NOx)反應生成的硝酸鹽污染。

環保局局長許仁澤表示，未來將以「成分—前驅物—來源」證據鏈，精準調整空品管理策略，優先加強交通與工業燃燒源NOx管制，並首次將氨氣(NH₃)納入策略，降低鹽類生成。他並呼籲民眾，即使整體空品改善，仍要留意AQI資訊(空品資訊)，空品轉差時減少戶外劇烈活動，共同守護台南乾淨空氣與清晰視野。

