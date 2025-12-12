1小時150顆！雙子座流星雨歲末盛會 12/14合歡山追星去

雙子座流星雨預計將在12月14日7時30分登場，在無光害條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。位於高海拔的合歡山暗空公園，成為追星族首選地點。也能透過「台北天文館YT」頻道觀看直播，舒適享受這場天文盛會。

南投縣合歡山暗空公園是全台首座、全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園。（圖／南投風景區管理所提供）

台北市立天文館介紹，雙子座流星雨是年度三大流星雨之一，流星數量多而且穩定。今年雙子座流星雨的活躍日期自12月4日至12月20日，母體為小行星法厄同（3200 Phaethon），是少數源自小行星而非彗星的流星雨。流星速度中等偏慢，約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半明亮並帶有濃烈色彩，劃過後少有餘痕殘留，可清晰辨識。

廣告 廣告

雙子座流星雨示意圖 。（圖／台北市立天文館提供）

據國際流星組織（IMO）的預測，今年極大時每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆，實際每小時約可看見100顆左右，雙子座流星雨的特色為流星數量多且穩定，是可看性最高的流星雨之一。

南投縣合歡山暗空公園是全台首座、全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證的零光害環境中，可以欣賞璀璨星河與流星雨。位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事。

在國際認證的零光害環境中，在合歡山暗空公園可以欣賞璀璨星河與流星雨。（圖／南投風景區管理所提供）

民眾可從埔里搭台灣好行「清境線」出發，沿途經過霧社、青青草原等熱門景區，最終抵達翠峰站，再轉乘公車即可抵達鳶峰觀星平台。這條路線除了便利地將遊客送達觀星點，沿途還能順道遊覽「青青草原」觀賞綿羊秀、漫步「清境高空觀景步道」，感受從低海拔到高海拔的植被變化與療癒氛圍，使觀星之旅成為一趟豐富的深度旅遊。

台北天文館表示，14日晚上7時30分左右，當雙子座流星雨的輻射點從東北方升起後，流星數量將逐漸增多。由於殘月要到次日凌晨2時30分才升起，前半夜幾乎完全沒有月光干擾，是極佳的觀賞時段。如無法前往野外觀賞或怕冷的朋友，也能透過「台北天文館YT」頻道觀看直播，更多資訊可參閱台北天文館網站「天象預報」。

搭台灣好行「清境線」出發，沿途經過霧社、青青草原等熱門景區，最終抵達翠峰站，再轉乘公車即可抵達鳶峰觀星平台。（圖／南投風景區管理所提供）

延伸閱讀

MLB/教士終結者轉戰改當勇士 簽3年約1%薪水捐出做善事

MLB/王建民現身冬季會議 美日記者驚喜喊：洋基19勝王牌

WBC/西語老師不想打 多明尼加少一門重砲