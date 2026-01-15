1巷內小店擠滿韓國人！內行狂讚「全台北最好吃」 名廚也推薦過

生活中心／朱祖儀報導

正豪季水餃專賣店很受韓國人歡迎。（圖／翻攝自Google地圖）

台灣美食小吃眾多，吸引一大票觀光客慕名而來，還有許多內行人會品嘗巷內美位。一名網友就透露，最近去台北車站附近小巷子的水餃店，結果進到店內發現滿滿的韓國人，被嚇了一跳。文章曝光後，眾多老饕紛紛表示，「這家很好吃，只是低調而已」，還有人透露，是因為韓國名廚李連福曾推薦過，因此店內有許多韓國人。

一名網友在Threads發文表示，最近去台北車站附近的「正豪季水餃專賣店」用餐，點了一盤水餃和酸辣湯，但比起餐點更吸引他注意的是，周遭客人幾乎全部都是韓國人，讓他感到很意外，「裡面大概只有我是台灣人。」

網友紛紛表示，「水餃自帶光芒一副等人吃的樣子」、「我愛它的炸醬麵」、「真的好吃，剛開分店的時候完全不認識它，結果一吃驚人」、「這家之前路過吃一次，挺不錯」、「我居然不知道有這間！感謝分享已收藏，連酸辣湯看起來都好好喝」、「不要再發了，排隊很累」、「是不錯吃，就是挺貴的」、「以前在北車上班的時候超愛吃。」

還有人分享類似經驗，「超好笑跟家人有一次開店前五分鐘去，前面已經排了10組人，進店後發現只有我們是台灣人，其他不是日本就是韓國，水餃也確實不錯吃」、「真的，上次下午去整家店也只有我是台灣人，感覺自己在明洞，我才是外國人吧」，也有饕客推薦，「這家的鮮蝦水餃是我在台北吃過最好吃，筍子湯也很讚」、「以前在附近上班，超喜歡鮮蝦水餃」。」

