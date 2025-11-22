1年不理我掉皮給你看！ 皮靴上街「龜裂、脫底」
秋冬季節來臨，許多民眾開始取出皮靴穿著，卻遭遇皮革突然龜裂或鞋底脫落的困擾。有民眾反映出門前檢查皮靴完好無損，但抵達目的地後卻發現皮革已開始剝落；更有旅客在機場遇到鞋底解體的窘境，只能以電火布臨時修補。專家建議，延長皮鞋壽命的關鍵在於定期穿著與保養，真皮鞋需定期擦拭蠟水防止乾燥，而合成皮則應每週用亮油保養，但最重要的仍是鞋子的製作材質與品質。
一年未穿的皮靴常在腳背、腳踝處出現龜裂情況，甚至蔓延至小腿肚區域。有民眾表示，出門前檢查皮靴完好無損，但坐車到台北後皮革就直接裂開。另一位民眾前一天檢查正常的靴子，抵達機場時鞋底卻完全解體，最後只能靠同行團員的電火布暫時解決危機。
由於夏天氣溫較高，皮靴多被收納起來，到了秋冬季節才重新拿出使用，因此不少人都有類似的「半路壞掉」經驗。有民眾分享，有時候走著走著，鞋子突然一半打開，感到十分困惑。也有民眾提到，因為台灣氣候潮濕，冬天拿出來的鞋子常會發霉。
關於皮鞋的使用壽命，有民眾分享自己新買的靴子，而上一雙穿了約3年後開始裂開，是在逛街時被朋友發現後面有點開裂。一般而言，千元內的皮靴使用3至5年後損壞就會被丟棄，但也有人穿了20年的皮鞋，雖然底部磨損，但因保暖效果好且舒適而捨不得丟棄，選擇拿去修理。
也有民眾認為鞋子一定要買貴一點的，因為好鞋子可以穿一輩子，而且鞋子品質不好會影響腳型。該民眾還分享了一次在菜市場購買的便宜涼鞋，遇雨後鞋底脫落，結果不得不赤腳回家的經歷。
專家建議，皮鞋和皮靴最好每1週至半個月就拿出來穿一次。真皮材質容易乾燥收縮導致龜裂，建議每個月使用蠟水保養1至2次；而合成皮的外層防水膜和內層不織布容易脫落，可每週用亮油刷一次進行保養。
吳先生解釋，廠商通常會為鞋子設定生命週期，價格不同壽命也有長短差異。他表示，17、18年前製造的鞋子較不會有突然損壞的情況，但近15、16年來的鞋子，廠商設定的黏膠一旦開始脫落，整雙鞋會瞬間解體。
專家進一步指出，雖然定期保養能延長皮鞋的使用年限，但鞋子的耐久性主要取決於製作材質。他們建議消費者不妨少買幾雙鞋，將預算用於購買品質更好的鞋款，搭配適當的保養，便能延長使用壽命。
