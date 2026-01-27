1年內急速退化！早發性失智最快40歲發病…「與時間賽跑」守住腦力：2新藥有何不同、誰適用？
隨著人口高齡化，失智症逐漸成為台灣家庭必須面對的重要健康議題，但臨床觀察發現，失智症並非只發生在高齡族群，近年也有愈來愈多「早發性失智症」患者出現，對個人與家庭帶來沉重衝擊。國際權威期刊《JAMA Neurology》研究推估，30至64歲族群中，早發性失智症的標準化盛行率為每10萬人中有119人，換算全球約有390萬患者，值得民眾關注。
早發性失智症衝擊壯年家庭，臨床惡化速度更快
2014年美國電影《我想念我自己》橫掃國際各大影展，劇中由茱莉安·摩爾飾演的女主角原是語言學教授，卻因為罹患阿茲海默症，逐漸失去生活控制與自我，也讓大眾對早發性失智症有深一層的認識。
恩主公醫院神經內科主任孫瑜醫師指出，早發性失智症多在65歲以前發病，部分患者在40~50歲就出現記憶力與執行功能明顯退化，這些患者仍在職場打拼、孩子還在求學階段，卻因記憶力、專注力與執行功能衰退，逐漸無法勝任原有工作。
「很多患者自己最先察覺異常，原本可以輕鬆完成的事情，開始變得力不從心。」這也導致部分患者被迫提早退休或留職停薪，對家庭經濟與照顧結構造成沉重壓力。
孫瑜進一步指出，早發性失智症的病程惡化速度，往往比年長者更快，「臨床上幾乎是在和時間賽跑，短短一年內，認知功能就可能出現明顯下滑，患者與家屬都能清楚感受到變化。」
由於病程惡化速度快，改善生活習慣對病程的延緩效果不大，亦凸顯其早期接受治療的重要性。
延伸閱讀：
朱天文談侯孝賢失智歷程：共讀書寫一度「固住」記憶，染疫後腦力連跌兩階，如「一場漫長的告別」
早發性失智症更需及早介入，兩新藥延緩病程
不少人都想知道：「調整生活習慣是否能延緩失智？」孫瑜說，規律運動、健康飲食、良好睡眠與社交互動，對整體腦部健康確實有正面幫助，也有助於減緩失智症的整體惡化。
不過他也坦言，針對早發性失智症患者，單靠生活習慣調整，對延緩病程的效果相對有限。由於這類患者的惡化速度較快，僅靠非藥物方式，往往難以有效阻擋疾病進展。「這也是為什麼早發性失智症患者，更需要及早接受專業評估與醫療介入。」孫瑜強調。
2025年衛福部食藥署已核准2款適用於阿茲海默症早期患者的針劑新藥，包括「樂意保」（Leqembi）以及「欣智樂」（Kisunla），皆屬於單株抗體藥物，需透過靜脈注射進行治療。
孫瑜指出，過去失智症治療多以「改善症狀」為主，藥物著重於暫時提升認知表現，無法真正介入疾病本身的進程。
而新型阿茲海默症藥物，則是首次嘗試針對腦內致病的「類澱粉蛋白」進行清除，目標是減慢疾病惡化速度，而非僅止於症狀控制。臨床研究顯示，對於仍處於早期、腦內類澱粉蛋白尚未大量堆積的患者，新藥效果相對明顯；越早開始治療，延緩退化的潛力越高。
「對病程進展快、又正值家庭與職場關鍵階段的早發性患者而言，這是一項真正『搶時間』的治療選項。」
樂意保（Legembi）
欣智樂（Kisunla）
日本衛采與美國百健共同研發
美國禮來開發
每兩週施打一針，1年半後可延長為每月施打一次。
每月施打一針
● 平均延緩27%衰退，類澱粉累積較低者可達51%，約延緩3年進入中重度。
● 66%患者1年後可完全清除類澱粉蛋白，其餘需約1.5年。
孫瑜分享，一名確診為輕度阿茲海默症的長者，獨自前來門診諮詢新型的藥物治療。即使清楚了解治療費用不低（每年約新臺幣100至150萬元），他仍堅定表示，希望在「腦袋還清楚的時候自己處理」，不願將未來的照護壓力留給子女。
「那是一種為家人著想的選擇，也讓我非常感動。」孫瑜說，這類病人往往仍保有病識感，知道疾病一旦惡化，將對家庭造成長期影響，因此更希望把握仍可介入治療的時間點。
延伸閱讀：
花150萬打阿茲海默症新藥，為83歲媽守住記憶！可延緩5年病程…醫師女兒感恩：維持現況久一點就值得
新藥非所有失智患者適用，精準診斷是前提
不過孫瑜也提醒，新藥治療並非人人適合，必須先確認是否為阿茲海默症，且屬於輕度或早期階段。目前臨床上常使用的精準診斷方式，包括類澱粉蛋白正子造影（PET），約 20 分鐘即可完成檢查並評估腦內蛋白沉積狀況；部分患者也可透過腦脊髓液檢測作為輔助判斷。
此外，若合併嚴重腦血管疾病、反覆出血或水腫風險高者，並不適合接受此類治療，仍需由神經科醫師完整評估風險與效益。
孫瑜呼籲，若出現記憶力明顯退步、工作表現下降、處理事情變慢、判斷力改變等狀況，且已影響到生活或工作，應及早就醫評估。
「早期發現，不只是為了治療，而是為自己和家人保留更多選擇的空間。」孫瑜強調，失智症不再只是被動接受的疾病，越早介入，越有機會延緩衝擊、維持生活品質。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場
連穿4週破羽絨衣竟「呼吸衰竭」確診肺炎！臺大名醫陳晉興揭這些行為都傷肺：每個人都有風險
50歲萬年小主管存款僅20萬，被笑「理財已太遲」…他月省1萬做這件事：10年後太太「喜極而泣」
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 628則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 1 小時前 ・ 5則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 432則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 6則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 11則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 81則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 11則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
蔣介石要掰掰了？改版新台幣「臺灣之美」開放民眾票選 央行說明了
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導現行新台幣紙鈔除伍佰圓、壹仟圓、貳千圓非政治人物外，壹百圓及貳百圓則分別是孫中山和蔣介石；不過新台幣睽違24年將要改版，中央銀行今（27）日上午召開記者會說明並宣布，開放「臺灣之美」系列主題的12項面額票選，而央行發行局局長鄧延達也坦言，本次投票項目並沒有政治人物的項目。民視 ・ 3 小時前 ・ 113則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 234則留言