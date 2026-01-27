1年內急速退化！早發性失智最快40歲發病…「與時間賽跑」守住腦力：2新藥有何不同、誰適用？





隨著人口高齡化，失智症逐漸成為台灣家庭必須面對的重要健康議題，但臨床觀察發現，失智症並非只發生在高齡族群，近年也有愈來愈多「早發性失智症」患者出現，對個人與家庭帶來沉重衝擊。國際權威期刊《JAMA Neurology》研究推估，30至64歲族群中，早發性失智症的標準化盛行率為每10萬人中有119人，換算全球約有390萬患者，值得民眾關注。

早發性失智症衝擊壯年家庭，臨床惡化速度更快

2014年美國電影《我想念我自己》橫掃國際各大影展，劇中由茱莉安·摩爾飾演的女主角原是語言學教授，卻因為罹患阿茲海默症，逐漸失去生活控制與自我，也讓大眾對早發性失智症有深一層的認識。

恩主公醫院神經內科主任孫瑜醫師指出，早發性失智症多在65歲以前發病，部分患者在40~50歲就出現記憶力與執行功能明顯退化，這些患者仍在職場打拼、孩子還在求學階段，卻因記憶力、專注力與執行功能衰退，逐漸無法勝任原有工作。

「很多患者自己最先察覺異常，原本可以輕鬆完成的事情，開始變得力不從心。」這也導致部分患者被迫提早退休或留職停薪，對家庭經濟與照顧結構造成沉重壓力。

孫瑜進一步指出，早發性失智症的病程惡化速度，往往比年長者更快，「臨床上幾乎是在和時間賽跑，短短一年內，認知功能就可能出現明顯下滑，患者與家屬都能清楚感受到變化。」

由於病程惡化速度快，改善生活習慣對病程的延緩效果不大，亦凸顯其早期接受治療的重要性。

早發性失智症更需及早介入，兩新藥延緩病程

不少人都想知道：「調整生活習慣是否能延緩失智？」孫瑜說，規律運動、健康飲食、良好睡眠與社交互動，對整體腦部健康確實有正面幫助，也有助於減緩失智症的整體惡化。

不過他也坦言，針對早發性失智症患者，單靠生活習慣調整，對延緩病程的效果相對有限。由於這類患者的惡化速度較快，僅靠非藥物方式，往往難以有效阻擋疾病進展。「這也是為什麼早發性失智症患者，更需要及早接受專業評估與醫療介入。」孫瑜強調。

2025年衛福部食藥署已核准2款適用於阿茲海默症早期患者的針劑新藥，包括「樂意保」（Leqembi）以及「欣智樂」（Kisunla），皆屬於單株抗體藥物，需透過靜脈注射進行治療。

孫瑜指出，過去失智症治療多以「改善症狀」為主，藥物著重於暫時提升認知表現，無法真正介入疾病本身的進程。

而新型阿茲海默症藥物，則是首次嘗試針對腦內致病的「類澱粉蛋白」進行清除，目標是減慢疾病惡化速度，而非僅止於症狀控制。臨床研究顯示，對於仍處於早期、腦內類澱粉蛋白尚未大量堆積的患者，新藥效果相對明顯；越早開始治療，延緩退化的潛力越高。

「對病程進展快、又正值家庭與職場關鍵階段的早發性患者而言，這是一項真正『搶時間』的治療選項。」

樂意保（Legembi） 欣智樂（Kisunla） 日本衛采與美國百健共同研發 美國禮來開發 每兩週施打一針，1年半後可延長為每月施打一次。 每月施打一針 ● 平均延緩27%衰退，類澱粉累積較低者可達51%，約延緩3年進入中重度。

● 治療18個月後，58%病人認知維持，37%有進步。 ● 66%患者1年後可完全清除類澱粉蛋白，其餘需約1.5年。

● 有助降低50%進展到中度失智風險，或延緩病程約4–5年。

● 部分患者在完全清除後可提前停藥，其餘最晚在18個月內完成療程，但仍需定期追蹤。

孫瑜分享，一名確診為輕度阿茲海默症的長者，獨自前來門診諮詢新型的藥物治療。即使清楚了解治療費用不低（每年約新臺幣100至150萬元），他仍堅定表示，希望在「腦袋還清楚的時候自己處理」，不願將未來的照護壓力留給子女。

「那是一種為家人著想的選擇，也讓我非常感動。」孫瑜說，這類病人往往仍保有病識感，知道疾病一旦惡化，將對家庭造成長期影響，因此更希望把握仍可介入治療的時間點。

新藥非所有失智患者適用，精準診斷是前提

不過孫瑜也提醒，新藥治療並非人人適合，必須先確認是否為阿茲海默症，且屬於輕度或早期階段。目前臨床上常使用的精準診斷方式，包括類澱粉蛋白正子造影（PET），約 20 分鐘即可完成檢查並評估腦內蛋白沉積狀況；部分患者也可透過腦脊髓液檢測作為輔助判斷。

此外，若合併嚴重腦血管疾病、反覆出血或水腫風險高者，並不適合接受此類治療，仍需由神經科醫師完整評估風險與效益。

孫瑜呼籲，若出現記憶力明顯退步、工作表現下降、處理事情變慢、判斷力改變等狀況，且已影響到生活或工作，應及早就醫評估。

「早期發現，不只是為了治療，而是為自己和家人保留更多選擇的空間。」孫瑜強調，失智症不再只是被動接受的疾病，越早介入，越有機會延緩衝擊、維持生活品質。

