1年內第3起！俄參謀本部中將遭炸死 俄當局定調謀殺「懷疑烏克蘭操弄」

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

俄羅斯56歲的參謀總部行動訓練局局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將今（22）日傳出在莫斯科南部遭到暗殺；據悉，是因座車爆炸而傷重不治，而這已是近1年內第3起俄軍高階將領的致命襲擊事件。對此，俄羅斯聯邦偵查委員會（Investigative Committee）已正式將此案定調為謀殺，並指控此次暗殺恐是烏克蘭情報部門所做。

俄羅斯56歲的參謀總部行動訓練局局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將今（22）日傳出在莫斯科南部遭到暗殺。（圖／美聯社）

據《法新社》、《美聯社》等外媒報導，俄羅斯聯邦偵查委員會發言人佩特琴科（Svetlana Petrenko）證實，薩爾瓦羅夫今日在莫斯科南部亞塞涅瓦亞街（Yasenevaya Street）一處公寓停車場遭暗殺身亡，一個爆裂裝置被安裝在其白色休旅車底部，薩爾瓦羅夫行駛幾公尺後便產生劇烈爆炸，導致其身體多處彈片傷與骨折，傷重不治。

針對此次暗殺行動，俄羅斯當局高度重視，已正式將此案調查方向定為謀殺，並公開表示調查方向之一便是懷疑幕後黑手為烏克蘭情報機構；目前調查人員已前往現場蒐證，並依謀殺及非法持有爆裂物罪名展開偵辦。

此外，此案已是今年第三起謀殺案件，就在去年12月17日，俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將（Igor Kirillov）在莫斯科公寓外遭安裝在電動滑板車上的炸彈炸死；隨後，在今年4月參謀總部作戰局副局長莫斯卡利克中將（Yaroslav Moskalik）同樣死於安裝在汽車的炸彈所攻擊。

