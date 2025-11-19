1年半還清3千萬房貸！陳沂揭「私下6習慣」爆共鳴：不能容忍

財經中心／周希雯報導

41歲網紅陳沂經常在社群評論時事，從娛樂、政治到生活都有一套看法，憑藉犀利又直率風格深受歡迎，臉書吸引超過33萬人追蹤，業配等邀約更是接到手軟。私下對理財頗有心得她，日前才因1年還清3000萬房貸引發關注，近日她再公開自己的「消費習慣」，引發眾人共鳴，「浪費不能容忍！」

陳沂在臉書發文提到，前陣子接受理財專訪時，對方訪問身邊親朋好友她的消費習慣，「結果每個人都說，妳的消費習慣不就是不消費嗎？」對此，陳沂分享私下消費習慣，「能走路就不坐公車捷運，能坐公車捷運就不搭計程車。牙膏用完一定要剪開，冰淇淋跟布丁的蓋子一定要舔乾淨」「出國都廉航不用商務艙，住宿也走性價比路線，穿搭以平價舒適為主。」

1年半還清3000萬房貸！陳沂抖出「私下6習慣」理財秘訣爆共鳴：不能容忍

陳沂分享私下消費習慣，笑稱「冰淇淋跟布丁的蓋子一定要舔乾淨」。（圖／翻攝「陳沂」臉書）

陳沂認為，所謂「財富自由」不是炫耀自己多有錢，而是可以選擇真正想要的生活，不必為了生存委屈或為難自己。對此，她秉承「貨比三家不吃虧」的原則，無論生活或享受都做到不浪費為主，直言「當妳是精品，用什麼看起來都是精品。還是那句老話，時尚的完成是臉蛋。與法令紋和坦克共勉之！」該言論深受一票人認同，「不浪費跟有多少錢是兩回事，浪費不能容忍」、「好認同這樣說法，真心覺得所謂的富有就是萬事你都有選擇」、「其實就只是單純不想浪費資源而已」。

陳沂強調，她的消費以「不能浪費」為主。（圖／翻攝「陳沂」臉書）

事實上，陳沂去年在台北南港購入3000多萬的捷運宅，今年9月就宣布「一年半不到，迅速還完房貸」。她坦言，其實沒想那麼急著還清，「主要是媽媽不想有負債，所以錢進來就一直幫我拿去還房貸」，加上她本來就有穩定投資，是完全可以退休養老的狀態，「多賺的錢對我來說就是多的，那就拿去還房貸吧！」對於有人建議，把繳房貸的錢放在ETF，「賺的拿來繳房貸都還有剩」，陳沂認為很實在，「只是我覺得錢夠用就好，人的一生不過百年，百年後這些錢我也用不到，所以想要穩定有房子有足夠的養老金，無憂無慮好好過完這輩子。」

原文出處：1年半還清3000萬房貸！陳沂抖出「私下6習慣」理財祕訣爆共鳴：不能容忍

