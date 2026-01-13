1年奪21命！國道不繫安全帶致死率飆3.6倍

駕駛人及前後座乘客都應正確繫妥安全帶。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

高速公路行車速度快，若發生事故，傷亡程度往往比一般道路嚴重，去年因未繫安全帶導致死亡事故共19件、釀21死。交通部高速公路局提醒，無論出遊或走春，駕駛人及前後座乘客都應繫妥安全帶，兒童則須使用合適安全座椅，且僅能放置在後座，才能有效降低事故傷亡風險，確保旅途平安。

高公局統計，114年因未依規定繫妥安全帶而導致死亡之事故共計19件，造成21人死亡。另未繫安全帶乘客的事故致死率，約為已繫安全帶者的3.6倍。顯示於高速行駛道路上，若未正確使用安全帶，車輛發生碰撞時，車內人員極易因強大衝擊力向前衝撞、拋飛車外，甚至再遭其他車輛二次撞擊，導致嚴重傷亡。

廣告 廣告

交通部高速公路局提醒用路人，駕駛人及前後座乘客都應正確繫妥安全帶。（蔡明亘攝）

依道路交通管理處罰條例規定，汽車行駛於高快速公路，若車內人員未依規定繫安全帶，可處駕駛人3,000至6,000元罰鍰。另孩童應依規定使用合適兒童安全座椅，依同條第3項，小型車附載幼童若未安置於安全座椅，可處駕駛人1,500至3,000元罰鍰。

為維護國道行車秩序與用路安全，國道公路警察局已運用科技執法設備，持續取締未繫安全帶等違規行為，提醒用路人出發前務必確認安全帶無損毀且已扣緊，並為兒童使用合適安全座椅，以保障行車安全。

高公局呼籲，不論駕駛人或前、後座乘客，均應依規定確實繫妥安全帶，切勿貪圖一時方便或心存僥倖而忽略行車安全，遵守相關規定，不僅可有效降低交通事故發生時的傷亡風險，也可避免因違規行為而遭取締受罰，請用路人共同遵守，維護國道行車安全。

更多中時新聞網報導

引進外籍護佐 北榮經驗談力挺

跨域協作 讓防詐不再只是口號

宣萱見古天樂扛重壓先躲為妙