1年強制停藥 引發惡性循環 IBD病團盼健保鬆綁

好發於年輕族群的發炎性腸道疾病，是自體免疫系統失調、攻擊自身消化道所造成的慢性病。患者有嚴重且頻繁的腹瀉、腹痛，甚至血便，若引發腸穿孔等重大併發症，患者甚至須面臨腸道切除的手術風險。示意圖。（王家瑜攝）

「生物製劑與新型口服小分子藥物問世，但是1年期滿健保就強制停藥，停藥不到2周就復發，反覆發作下得住院治療，身心非常痛苦。3個月後復發時才能再次申請用藥，此時常因停藥出現抗藥性，使療效變差」！罹患發炎性腸道疾病（簡稱IBD）的台灣腸保健康協會理事李鈺淳道出國內許多中重度IBD病患的心聲。

發炎性腸道疾病主要包括克隆氏症與潰瘍性結腸炎。李鈺淳說，國際治療指引建議克隆氏症中重度病人優先使用進階治療，以盡快控制發炎、穩定病情，且應長期穩定用藥。同時避免類固醇使用超過3個月，造成骨質疏鬆、月亮臉、水牛肩與關節壞死等副作用。

廣告 廣告

台灣健保過嚴，病人得先使用副作用頗多的類固醇、免疫抑制藥物等傳統治療。就算效果不佳，也要撐過半年才能申請進階治療。好不容易可使用進階藥物治療，病情稍穩定，1年後又被迫強制停藥，回到原本對自己效果不佳的傳統藥物。3個月後復發，才能再申請1年用藥。如此一來，影響病患腸道黏膜癒合，病人斷藥後病情反覆發作，造成斷藥、惡化、再申請治療的惡性循環。

腸治久安協會常務理事楊式光說，健保給付條件過嚴，一年就斷藥，患者反覆進出醫院、嚴重須住院、手術甚至切除部分腸道，影響就學、丟掉工作，「患者多是年輕人，政府應將資源投資在青壯年，勿一味節省藥費。他們若能穩定用藥以控制病情，必能發揮所長、貢獻社會。控制不好，既減少穩定工作人口，也增加復發後的醫療支出，與間接家庭、社會負擔」。

為呼籲亞洲各國正視IBD，國際組織「全球病人可近性聯盟」邀集台灣在內多個亞洲病團及專家研擬發布《消除亞太地區發炎性腸道疾病患者障礙》共識聲明，呼籲政府重視及早診斷治療，推動教育並改善治療可近性。

台灣兩病團懇請政府讓嚴重病人長期持續用藥，既妥善控制病情，更可保存患者生產力、貢獻社會。