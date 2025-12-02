1年後禁用廚餘餵豬 盧秀燕：與台中市方向一致

（中央社記者郝雪卿台中2日電）對於農業部宣布將於1年後全面禁止廚餘餵豬，台中市長盧秀燕今天表示，對中央這項政策樂觀其成，與台中市政府基本方向一致，市府會配合。

農業部昨天宣布將於1年後禁止廚餘餵豬，盧秀燕上午在市政會議結束後接受媒體聯訪指出，對中央這項政策表示歡迎，並樂觀其成，與台中市政府基本方向一致，市府也會配合。

盧秀燕表示，中央提出的1年落日期程與台中市政府計算的差不多，市府內部也在研擬這項計畫，原本計畫的期程是落在明年10月左右，而中央則是規劃從後年開始，其實時間差不多。

盧秀燕指出，市府內部會去思考是否將期程與中央一致，不然會造成地方與中央有幾個月的落差，讓中央與地方步調能夠一致，這樣豬農與廚餘業者比較有所遵循。

對於豬農的轉型及廚餘去化，盧秀燕認為，中央會提出相關補助，但地方還是要等到中央辦法下來後，再做配合；台中市也會準備一點預算，鼓勵市民自行處理廚餘等。總之，等中央計畫下來，市府內部再做相關搭配及檢討，哪些是中央要出的錢，哪些是地方要提出的預算，等相關計畫成熟一點會再對外宣布。（編輯：林恕暉）1141202