高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，買不到一年的新車，卻在25號被不明人士開走，傻眼的是兩把鑰匙都還在車主身上。（圖／TVBS）

高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。

1年新車停賣場被偷！車主冤：2鑰匙都在我身上。（圖／TVBS）

這起離奇的失竊案發生在高雄楠梓的一家量販賣場。車主張先生表示，當天他在停車場繞了三圈都沒找到自己的車，隨後他查詢拖吊場紀錄也無所獲，這才意識到愛車可能已被盜走。張先生解釋，事發當天他將車停在一個平時不會使用的位置，而那個區域剛好是監視器的死角。

車主哀怨表示：兩把鑰匙都在身上，車子怎麼會被偷。（圖／TVBS）

張先生對此感到十分困惑，他強調車鑰匙應該很難被拷貝，不明白車子怎麼會就這樣不見。他表示自己沒有任何債務糾紛，車輛也沒有投保失竊險，因為他原本認為現代社會已經很少有人會去偷車。更令人遺憾的是，這輛被盜的休旅車才剛購買一年。

汽車業者連紹辰解釋，若沒有鑰匙，必須在車外進行操作，而這種方式非常費時費工，至少需要一個小時才能複製一把鑰匙。他推測可能是有人持有備份鑰匙，而車主在不知情的情況下已被鎖定為目標。楠梓分局加昌所副所長刁承德表示，警方正持續擴大調閱監視器影像，追查犯嫌身分以釐清案情。

值得注意的是，在短影音平台上曾有國外網友展示如何僅靠一把螺絲起子和USB裝置破解並偷走同類型舊款車輛。如今台灣也傳出類似失竊案件，引發擔憂車輛可能被有心人士拆解賣零件，讓價值百萬的車輛淪為廢鐵。

