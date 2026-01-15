1年新車遭裝「詭異黑塊」！啦啦隊女神打開一看嚇壞急報警

啦啦隊女孩牛奶車子遭裝定位器。（圖／翻攝自牛奶Instagram）





中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員牛奶，昨（14）日深夜突然發文爆出，才剛買1年的汽車卻發現車子底部被安裝了「黑色方塊」，原本以為是車子零件不敢亂動，想不到請車行檢查才知道該物為「定位器」，令她直呼：「好可怕！」強調車輛沒有前車主或借過私人融資、當鋪，會報警處理。

黑色膠帶包裹著定位器隱藏在車底。（圖／翻攝自Threads）

啦啦隊女孩牛奶昨日在Threads發文，她說沒想到自己被裝了定位器：「車子買1年，中間給原廠開回1次保養，再來就是另一家車廠烤漆，在送去烤漆之前，前幾個月很常下雨的期間，我發現車子底部靠近後座的門下方有一個黑膠帶黏了一個方形東西垂吊，因為另一邊的膠帶不黏所以掉下來。」

牛奶表示，她以為車底下的黑色方形物體是車子的零件，因此不敢亂動：「剛好問起車行幫我檢查那是什麼東西，結果是一個定位器，目前沒電狀態」，對於莫名其妙被安裝定位器，她感到相當驚恐：「我想問這樣報警是能抓的到人嗎？不知道誰做了這種事⋯⋯這1年我不知道被定位多久了。」



