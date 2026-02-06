1年有160天都在讀書 Hami書城揭露年度最狂閱讀大神

cnews204260206a18

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

當多數人為春節連假煩惱，「要追哪一部劇、滑到第幾集」時，也有人選擇用閱讀，把1年過得比別人更深。全台最多人使用的電子書訂閱平台Hami書城，今（6）日公布平台閱讀數據，最高的年閱讀時數，累積達23萬分鐘，等同1年有160天都在閱讀，堪稱「閱讀大神」；其次是年讀123天、116天的重度讀者。在推崇快、狠、短的影音時代，這群人用最慢的方式，累積最厚的知識。

Hami書城指出，擁有超過100萬名活躍會員的電子書訂閱平台，2月4日起開放讀者查詢「2025年度個人閱讀成就」。平台分析結果顯示，有許多深藏不露的「重度閱讀者」，1年翻閱量平均突破4000刊次，內容高度集中於報紙、國際情勢與時事解析，等同每天吸收超過10份報章雜誌。這樣的閱讀行為，與股神巴菲特每日大量閱讀超過500頁、建構決策基礎的習慣高度相似。

Hami書城表示，不同的是，這群讀者將書城當作個人專屬情報中心，在零碎時間中，持續累積判斷世界的能力。為迎接長達9天的農曆春節假期，書城也推出「名人走春書單」，邀請橫跨企業、文化、媒體領域的6位代表人物，分享他們的假期閱讀選擇。

Hami書城表示，例如中華電信董事長簡志誠，就分享「5 Good-book」心法，推薦《我們為什麼要懷疑？》等好書，助讀者智慧充電。知名主持人于美人，則推薦《于美人說書》及《穿石》，邀請讀者從成語品味人生酸甜苦樂。春水堂科技娛樂公司董事長孟義超，推薦世界名著：馬奎斯《百年孤寂》，引領讀者進入文學殿堂。文總秘書長李厚慶分享了《臺灣甜》，要大家用台灣味點綴春節午後。

Hami書城表示，為了讓閱讀更有溫度，即日起開放查詢的「2025年度個人閱讀成就」活動，讀者可回顧1整年閱讀本數、時數、看最久的5本書，與最常閱讀的5位作家。系統將根據閱讀類型，賦予包括「理財達人知識家」、「修練愛情高高手」等7種專屬封號，並支援一鍵生成年度成就分享至社群，以愛書人的身份展現自我。

為了回饋百萬會員，Hami書城也自2月9日起，週週派發全會員168元購書金大紅包。2月13日起，開放「天天抽紅包」，獎項涵蓋0元電子書兌換券與OMIA PLUS 30天兌換券等好禮。針對情人節檔期（2月14日-2月16日），書城更祭出加碼回饋：訂閱月讀包即贈100點Hami Point與OMIA PLUS 180 天方案，滿足閱讀與學習的雙重需求。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

