1年無性行為卻中標！男子染「傳染性軟疣」 醫揭原因竟是共用這一物

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】泌尿科高銘鴻醫師分享，近期有一名男性因發現生殖器周圍出現「奇怪的點點」而焦慮就診，經檢查後確認為性傳染病「傳染性軟疣」。患者強調自己已經一年沒有過性行為，也未去過溫泉、三溫暖、健身房等公共場所，實在想不通為何會「中標」？仔細回想生活細節，患者才發現自己近期偶爾會與哥哥共用毛巾，而哥哥在不久前也長過一樣的小點點，相信是交叉感染，總算是成功破案。

什麼是傳染性軟疣？ 男女老少都可能中招

高銘鴻醫師醫師說明，傳染性軟疣是由痘病毒引起的皮膚感染，會在皮膚上形成圓形、光滑的小丘疹，最典型的特徵就是中間的小凹陷，像迷你肚臍，摸起來不痛也不癢，但容易覺得礙眼。

傳染性軟疣不分年齡，幼兒園小朋友到健身房成人都有可能感染，但感染模式大不同。小朋友多半出現在臉部、手腳或身體側面，原因包括玩水、接觸傳染或抓破皮後的自體傳播；成年人則常見於生殖器、大腿內側或下腹部，多數案例與性接觸有關，因此被歸類為性傳染病，但也可能透過共用毛巾、刮鬍刀、健身器材或瑜珈墊感染。

傳染性軟疣、「菜花」分不清？醫教你看像珍珠還是像花椰菜

許多人常將傳染性軟疣與「菜花」（尖形濕疣）混淆。高銘鴻醫師表示，從外觀看，傳染性軟疣表面光滑、形狀像小珍珠，中心有小凹陷；菜花與HPV病毒感染有關，通常是表面粗糙的不規則突起，像縮小版花椰菜，常伴隨搔癢、刺痛或異物感，幾乎都是透過性行為傳染、潛伏期也較長。若無法判斷，千萬不要自行亂摳，應尋求醫師檢查。

傳染性軟疣有5大預防措施 家人感情再好「這些」都不要共用！

雖有文獻指出，傳染性軟疣通常會在6至12個月自行痊癒，但高銘鴻醫師指出，如果病灶數量多、位於生殖器，或擔心傳染給家人、伴侶，仍建議積極治療。常見方法包括冷凍治療、刮除術或夾除，以及雷射治療或外用藥膏等，治療選擇會依患者病況與個別需求而定。

高銘鴻醫師也為大家列出5大預防措施：

毛巾要分開：家人再親密，毛巾、浴巾與刮鬍刀還是要各用各的。 公共場所防護：健身房、游泳池、溫泉等場所建議自備毛巾墊著，減少皮膚直接接觸公共座椅。 不要抓：搔抓患處可能導致病毒進一步擴散，也就是自體接種。 勤洗手：為所有接觸性傳染病的共同預防措施。 保持皮膚屏障：異位性皮膚炎或乾燥皮膚者感染風險較高，應做好保濕。

資料來源：泌尿科 高銘鴻醫師

