1年燒4次! 台南城西掩埋場再傳火警 刺鼻惡臭居民怒

南部中心／林俊明 台南報導

台南安南區城西掩埋場1月5日發生火警，燃燒約400平方公尺，儘管火勢在三個多小時後撲滅，但濃煙伴隨著刺鼻的垃圾味，讓附近居民真的很無奈，尤其這也是掩埋場近一年來第四次起火，一燒再燒的狀況讓居民真的是忍無可忍，希望市府可以加強管理，不要漠視他們的居住環境。

台南城西掩埋場又傳火警 1年燒4次！刺鼻惡臭居民怒

台南城西掩埋場一年燒四次，附近居民怨聲載道，呼籲市府要重視。（圖／民視新聞）

消防隊派出大量人車前往灌救，就連挖土機也進駐協助處理，因為燃燒面積高達400平方公尺，因此特別出動空拍機進行監控。儘管火勢大約在三小時後就撲滅，但濃煙伴隨著刺鼻的味道四處飄散，也讓附近居民感到非常不適。附近居民：「有時燒大的有時燒小的，有時候還燒好幾天垃圾味很重。」

廣告 廣告

台南城西掩埋場又傳火警 1年燒4次！刺鼻惡臭居民怒

台南城西掩埋場一年燒四次，環保局將加強監控管理，避免大火燒民眾怒火也燒。（圖／民視新聞）

台南城西掩埋場去年3月21日就在三期廠區發生大火，緊接著10月以及11月在二期廠區又陸續起火，再加上今年1月5日的這場火，等於將近一年時間，就燒了四次。台南市議員蔡麗青說，地方居民情緒已經強烈不滿。大火一燒再燒，居民真的忍無可忍，心中的這把火，就快引爆，民意代表也要求市府，必須加強掩埋場的管理。台南市環保局一般廢棄物管理科長邱瑞基：「裝設這個攝影鏡頭搭人員的巡檢，那後續我們會再結合AI辨識系統來監控。」環保局說也呼籲民眾，落實垃圾分類，尤其電子用品、噴霧罐、打火機、行動電源等避免混入掩埋場，才能避免類似狀況發生。

原文出處：台南城西掩埋場又傳火警 1年燒4次！刺鼻惡臭居民怒

更多民視新聞報導

全力搜救辛柏毅 賴清德盼全民集氣：祈禱他能平安歸來

桃園公布2026首波酒駕累犯 15人姓名、照片曝光

廟會百元互動惹議！與內褲辣妹「埋頭吸奶味、摸屁股」影外流

