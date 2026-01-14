1年爆增7千多人！淡水奪北台灣人口紅利冠軍 專家揭主因：房價是關鍵

記者陳韋帆／台北報導

2025年淡水奪下北北基桃各行政區人口紅利成長冠軍，短短1年暴增了7,278人。（圖／記者陳韋帆攝影）

北北基桃生活圈人口統計出爐，淡水奪行政區成長冠軍。據四縣市民政單位資料，2025年人口淨成長前十名行政區中，新北市淡水區年增7,278人、成長率3.6%奪冠。永慶房屋指出，該結果反映淡水3字頭單價及逐漸完善的機能對於北台灣居住需求擁有極大吸引力。

據實價登錄及北北基桃民政單位資料，淡水區2025年淨增加7,278人，房價單價30.2萬元，累計交易1,544戶居排行榜之首；桃園市龜山區以2.4%成長率排名第二，單價32.6萬元；觀音區則以2.2%位居第三，單價僅20.5萬元。此外，中壢區交易量1,494戶緊追淡水，單價29.6萬元，展現熱絡買氣；而基隆市中正區則以19萬元的房價凹陷區優勢，吸引大量通勤族，人口成長達1.2%。

2025年北北基桃人口紅利成長前十名行政區及房價統計。（圖／永慶房屋提供）

軌道交通與重劃區開發陸續到位 淡水龜山受惠交通紅利吸納通勤族

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水區房屋均單價3字頭，已是大台北區域中稀少的相對平價，加上受惠於淡海輕軌通車及行政中心搬遷，生活機能已趨於完善，未來更將迎來淡江大橋、淡北道路等重大工程，聯外交通可望進一步優化。

桃園龜山區則受惠於機場捷運通車及A7重劃區開發，加上華亞科技園區與龜山工業區的產業群聚效應，持續吸引大量就業人口移入。對於雙北通勤族而言，這些2至3字頭的區域提供了總價相對負擔得起的選擇，也讓龜山成為近年首購族與通勤族鎖定的熱門購屋行政區。

產業聚落帶動觀音與中壢量能 1字頭基隆中正成脫北客避風港

陳金萍指出，觀音區在草漯重劃區與航空城題材助攻下，加上工業區就業人口支撐，即便總量較小，人口成長率仍高居前三。

中壢區則展現出大區氣勢，青埔商圈趨於成熟，加上高鐵與機捷機能，吸納大量雙北與新竹移民，中壢車站的鐵路地下化工程更帶動商圈再造。值得關注的是基隆中正區，在TPASS月票效應與1字頭房價吸引下，成為基北北桃最顯著的房價凹陷區。整體而言，市場已回歸基本面，人口移入量與交通建設便利性將是支撐房市長期韌性的關鍵。

