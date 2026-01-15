1年狂開9205張超速罰單！南投溪頭「開單王」在這…5大取締熱點大公開

記者吳泊萱／南投報導

南投溪頭聯外道路151線的固定測速照相桿，去年取締9205件超速，成為全縣第一開單王。（圖／翻攝自google maps）

南投溪頭園區是消暑勝地，每逢夏季遊客絡繹不絕，但今年溪頭聯外縣道151線卻成了「取締熱點」。根據南投縣警局統計，151線10.07公里的測速照相桿，在2025年共開出9205件超速罰單，穩坐南投「開單王」寶座，取締成效驚人。

南投縣警局交通警察隊表示，溪頭自然教育園區近年入園人數持續增加，伴隨車流量提升，周邊違規超速案件也增加，尤其151線10.07公里處路段是直線下坡，速限50公里，因此設置固定測速照相桿，提醒用路人降低車速，維護交通安全。據統計，2025年該測速照相桿共開出9205張超速罰單，取締件數穩坐全縣第一名。

其次是往來紫南宮的聯外道路台3丙線4.7公里處的測速照相，去年共取締4494件超速。第3名則位於中寮鄉139線47.5公里，共取締3613件。第4名為竹山鎮台3線227.7公里，取締3594件。第5名為台14乙線5.9公里，共3148件。

交通隊強調，南投縣山區道路多為彎曲及坡道，行車應隨時注意速限並保持安全距離，避免因駕駛不慎造成違規或事故，共同營造安全的用路環境。

