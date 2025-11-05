1年發動2次併購 黃男州：加入壽險壯大玉山金控版圖

（中央社記者呂晏慈台北5日電）玉山金控今年3月啟動併購保德信投信後，再度發動第2宗併購案，將以約新台幣483億元收購三商美邦人壽。玉山金控董事長黃男州說，預估明年下半年完成併購；壽險的加入是壯大金控版圖的重要里程，未來將以銀行作為核心，壯大旗下子公司版圖，邁向「亞洲的玉山」、「世界的玉山」。

至於三商壽目前1.1萬名員工安置計劃，黃男州表示，待董事會開完、正式確定雙方關係後，將組成雙方的專案小組，其中最重要的就是員工安置計畫，「要留任員工，因為員工是公司最重要的資產」，同時也會與員工、工會一起協商。

玉山金控與三商人壽今天晚間舉行聯合記者會，黃男州、三商人壽董事長翁肇喜率重要主管出席，親自揭露這宗併購案的起心動念。未來併購完成後，玉山金的資產規模將突破5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，若加計未上市的台灣金控，將是台灣第6大金控。

翁肇喜談及，「今天是新的玉山人壽誕生的好日子」，他3年前曾預告「未來要嫁時嫁妝一定很豐厚」，而三商壽基因本來就很好，未來併入玉山金後，將可發揮「1加1大於2」，甚至「3或4」的綜效。

對於後續併購時程，黃男州說明，明年1月23日玉山金將召開股東臨時會，之後還要向主管機關遞件申請，參考其他類似案例，需耗時半年左右，預估將於明年下半年完成這宗併購案。

黃男州表示，以金控角度而言，玉山金原來有銀行、證券，今年增加了投信，而他一直認為，保險若能與銀行、證券、投信整合，金控各個版圖將更完整，彼此之間能產生的力量會更大，因此「保險的版圖是必要的」。

面對新一代清償能力制度（TW-ICS）將於明年起實施，黃男州說，基本上可以預測未來台灣的保險業將走向健康、穩健經營，而對於保險業面臨匯率挑戰，金管會也推動外匯價格變動準備金制度，協助壽險業節省避險的成本，有利於整體保險業健康經營，加上美國降息趨勢、亞洲資產管理中心政策等，此時是台灣保險業邁向健康、穩健經營的良機。

黃男州也說，三商壽目前為止累積250萬名顧客群，手上有400萬張保單，是經過歲月與品牌累積而來的，玉山金也曾思考從零開始跨足保險業務，但根據內部評估，至少得耗時10年才有可能達到三商壽的規模。

對於未來三商壽是否將更名為「玉山人壽」，黃男州說，會與三商壽團隊共同討論；目前玉山銀賣的絕大部分屬於傳統保單，三商壽則以投資相關保單為主，約98%來自保險代理人，未來可在通路方面與玉山銀互補，而玉山銀仍會作為公開平台，除了三商壽的保單，也會與其他合作夥伴密切合作，以滿足客戶各種需求。（編輯：林淑媛）1141105