1年等待終於成真 陳佩琪冬至與柯文哲共餐：我們團圓了

柯文哲與陳佩琪。（翻攝陳佩琪臉書）

今（21日）是冬至，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪在社群發文抒發心情，歷經1年後，她終於能在冬至這天與柯同桌用餐，直言「今年我們團圓了」，她同時感嘆，柯過往仍算是個「somebody」，司法卻如此輕賤其生命與人權。

陳佩琪今日在臉書發文指出，適逢冬至與天赦日，這一年來她多次陷入絕望，曾憂心是否還有機會再與柯文哲見面或共進一餐，「幸好老天有眼、上天垂憐，今年冬至，我們團圓了…」她感謝一路上給予幫助的任何人。

陳佩琪分享，柯文哲剛被羈押時就開始吃素，但因收容環境等限制未能持續，只好與室友協調，將葷食先行夾取後，留下素食供其食用，她提到，柯文哲這週為還願安排吃素，她特地準備豐盛餐點，希望丈夫在與律師討論案情時能保有充沛體力。

陳佩琪指出，柯文哲曾任25年的重症醫師、8年首都市長，以及5年的創黨主席，但因涉京華城案被羈押時，卻遇到司法如此輕賤其生命與人權，她表示，這1年來經歷了數不清的延押庭、延押訊問，「理由永遠複製貼上，抗告是再次複製貼上被駁回，生命和人權被輕賤到比螻蟻還不如…」她強調並非要求特權享受，只是期盼獲得公平的司法對待。





