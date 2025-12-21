1年等待終於成真 陳佩琪冬至與柯文哲共餐：我們團圓了
今（21日）是冬至，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪在社群發文抒發心情，歷經1年後，她終於能在冬至這天與柯同桌用餐，直言「今年我們團圓了」，她同時感嘆，柯過往仍算是個「somebody」，司法卻如此輕賤其生命與人權。
陳佩琪今日在臉書發文指出，適逢冬至與天赦日，這一年來她多次陷入絕望，曾憂心是否還有機會再與柯文哲見面或共進一餐，「幸好老天有眼、上天垂憐，今年冬至，我們團圓了…」她感謝一路上給予幫助的任何人。
陳佩琪分享，柯文哲剛被羈押時就開始吃素，但因收容環境等限制未能持續，只好與室友協調，將葷食先行夾取後，留下素食供其食用，她提到，柯文哲這週為還願安排吃素，她特地準備豐盛餐點，希望丈夫在與律師討論案情時能保有充沛體力。
陳佩琪指出，柯文哲曾任25年的重症醫師、8年首都市長，以及5年的創黨主席，但因涉京華城案被羈押時，卻遇到司法如此輕賤其生命與人權，她表示，這1年來經歷了數不清的延押庭、延押訊問，「理由永遠複製貼上，抗告是再次複製貼上被駁回，生命和人權被輕賤到比螻蟻還不如…」她強調並非要求特權享受，只是期盼獲得公平的司法對待。
更多《鏡新聞》報導
柯建銘揭大罷免內幕「等了60年」 曝每週向賴清德報告：絕非獨斷獨行
遭網軍譏「愛寫臉書」 陳佩琪：丈夫遭司法迫害妻子要禁聲？
許甫、吳怡萱等6幹部辭黨職備戰 黃國昌曝正式請辭時間
其他人也在看
小禎大方吻小7歲男友「Emma真實反應曝」 發少女尖叫
温昇豪、Emma（李曼唯）和曾向鎮一同為《整形之後》宣傳，劇中曾向鎮有唇顎裂的問題，三人特別出席羅慧夫顱顏基金會公益座談。曾向鎮透露，在做特殊妝造時，每次一喊卡他就會擔心被外面的人看到，所以當時跟Emma拍口罩吻時，他自己其實也很緊張，擔心對方看到有妝造的自己會害怕。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 3
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 1
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 13
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 9 小時前 ・ 5
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
金宇彬、申敏兒今晚婚禮 「婚紗照公開」李光洙當主持人
金宇彬、申敏兒於20日舉辦婚禮，兩人11月公開喜訊，透露這段長跑10年愛情，將在12月開花結果。稍早，雙方經紀公司也透過社群，公開夫妻倆的婚紗照，只見他們在雪中漫步，回眸露出幸福神情、令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2
言承旭勾起大S回憶！掛流星項鍊全場哭了 想起當年「道明寺與杉菜」
F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，昨（19日）晚攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦首場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。四面台設計搭配華麗舞台服裝與多首經典曲目輪番上陣，不僅喚醒粉絲青春記憶，也讓現場氣氛高潮不斷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
不想死後為錢吵架！張柏芝遺囑早寫好 網讚人間清醒
45歲女星張柏芝近日在節目中罕見鬆口，早已完成遺囑與身後安排，只為避免未來家人因財產問題起爭執，坦然態度引發外界熱議，也讓不少網友重新思考「提前規劃」的意義。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
女星嚇傻！離隨機攻擊案發現場「僅4分」決定與兒子取消跨年
北捷隨機攻擊事件震撼全台，距離事發地僅短短數分鐘距離的藝人林美貞，事後回想仍餘悸猶存，直言「真的嚇傻了，離我這麼近」。她也在社群平台發聲，坦言內心受到極大衝擊，更因此打消原本與兒子一同跨年倒數的計畫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
罹癌遭前夫拋棄？癌末女星首談14年婚變 鬆口內幕：不是一個人責任
51歲吳文忻（現名吳忻熹）去年乳癌再度復發並惡化到第四期，不過堅強的她選擇積極對抗癌症，表示要跟「癌症共存」深信有天會好轉。然而，她抗癌期間證實與結婚多年的丈夫離婚，一度引來網友揣測是遭到拋棄，不過她接受電台節目《星光背後》訪問時，首度談及婚變並替前夫平反。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
昔熱戀趙駿亞！吳婉君「結束孽緣」隔1個月吐心聲：光正在回來
吳婉君今年6月被爆復合家暴男趙駿亞，當時未鬆口證實，沒想到上月突然發文寫下「結束孽緣」，並感謝好友一路相伴，引發外界臆測。近日她一改以往短髮俏麗造型，以大波浪金色捲髮亮相，令人眼睛為之一亮，也發文鬆吐生活近況。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
宇宙人攻蛋李心潔相挺 小玉求助ChatGPT姻緣「明年下半年會出現」
宇宙人20日在台北小巨蛋開唱，驚喜宣布全新專輯即將在明年跟大家見面，慶功受訪時，現場準備了象徵好兆頭的甜點湯圓，不僅應景冬至的傳統習俗，更暗藏對新專輯的滿滿期許，也象徵演唱會圓滿落幕。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
專訪／正面槓上圈內大佬！張榕容當場拍桌開嗆 「衝突過程」曝光
張榕容在《整形過後》飾演冷靜又倔強的女醫師「楊雅頌」，面對職場上不合理的事情敢怒敢言，她接受《三立新聞網》專訪坦言，自己性格大膽、不怕事，即便身處演藝圈也不會選擇隱忍，某些層面可說是本色演出，「如果真的被惹毛，那個狀態可能就會很像雅頌的樣子。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
被導演媽誤認成「白冰冰」 范冰冰驚呆回一字全場笑翻
電影《地母》導演張吉安今日（19日）率領演員許恩怡、白潤音出席媒體訪問。范冰冰雖然人未來台，但事後馬上在社群貼出導演與許恩怡、白潤音的合照，寫道：「他們三個說，因為我没去首映，所以他們有點不開心哈哈哈！加油，愛你們。」潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 13
才喜曝懷女寶！依依深夜認遇「孕期大魔王」 親揭症狀嘆太可怕
女星依依（陳依依）與老公納豆（林郁智）本月初宣布懷孕喜訊，19日更透過直播「寶寶性別派對」揭曉肚子裡懷的是女寶，接連消息讓眾人感受到迎接新生命的幸福，但依依昨（20）日卻坦言遇到「孕期的大魔王」，負面情緒突然排山倒海淹沒自己，讓她感到非常可怕。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
范冰冰《地母》連流鼻涕都能精準掌控 八個月「對牛談情」讓水牛撒嬌入戲
《地母》描述范冰冰飾演的農婦「鳳音」白天下田務農、晚上幫鄰居解降頭，卻因為一頭消失的水牛，讓她決定直面喪夫之痛，化解仇恨、為一雙兒女尋找解脫！聊到拍攝幕後，范冰冰的敬業精神讓三人印象深刻。許恩怡讚嘆到她「永遠都不累」，即使拍到深夜仍精神奕奕，更透露范冰冰...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
立威廉罹癌重生首現身！秀8公分脖子傷疤曝肺部也需要追蹤
49歲的立威廉，當年以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅，今年8月發現罹患甲狀腺癌二期，9月開刀兩次分別切除3公分及1.1公分的腫瘤，加上放射治療，共住院3次，半年就花了400萬。他18日與妻女飛來台灣，19日公開現身分享大病初癒心情。瘦了3公斤的他表示，醫生說幸好他還年輕可以開刀處理，如果超過55歲，腫瘤3公分已算很大，就應該是3或4期了。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
獨家／3年前首見女方家長！頤原還原升格人夫前「恐慌內幕」
金曲樂團TRASH的吉他手頤原．去年9月和交往超過10年女友葉芸希登記結婚，今年將迎來升格人夫後的第一個農曆新年。他笑說，見雙方家長已不再緊張，因早在3年前就去女方家拜年；想起當時見家長氛圍，頤原坦言「超緊張」，由於女方是大家族、親友群龐大，「每一個都要好好按捺（照顧）。」鏡報 ・ 11 小時前 ・ 1
張捷宣布新身份！曬新名片喊話：謝謝大家的支持
張捷宣布新身份！曬新名片喊話：謝謝大家的支持EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1