1年翻逾2倍！它太猛了3個月報酬62％ 法人曝真正主升段才剛開始

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財經中心／余國棟報導

隨著6月Computex展落幕，輝達執行長黃仁勳、英特爾執行長陳立武、超微董事長蘇姿丰等多位半導體與AI巨頭齊聚台灣，為半導體、AI伺服器及相關零組件注入新一波成長動能。（圖／記者師瑞德攝影）

隨著6月Computex展落幕，輝達執行長黃仁勳、英特爾執行長陳立武、超微董事長蘇姿丰等多位半導體與AI巨頭齊聚台灣，為半導體、AI伺服器及相關零組件注入新一波成長動能。國泰投信台股研究團隊指出，AI需求強勁無虞，Google、META再度調高今年資本支出，支持輝達長期展望，也為台灣科技供應鏈再打強心針，台股投資價值倍增。

主動國泰動能高息(00400A)經理人梁恩溢進一步說明，台股大漲吸引全民瘋台股、散戶資金湧向股市，台股近期乖離率過高，顯示短線過熱確實放大波動，但下檔修正風險受企業盈餘、金管會鬆綁持股上限及台股ETF支撐，回檔幅度有限。

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短期股價因投資人預期心理、市場氛圍、籌碼分布，時常有過度反應的情形，漲多、錯殺皆是短線股價常見波動，00400A經理人梁恩溢認為，長期來看股價仍應回歸基本面。今年台股預估EPS成長逾5成、美股逾3成，皆創2022年來最高數字，展望明年盈餘成長能見度仍高，股市後續有望續創高點。

國泰小龍基金經理人黃維泰則分析，儘管近期受到地緣政治緊張、美債殖利率攀升及聯準會（Fed）利率政策不確定性影響，大盤會出現短線修正，但長期而言，台股表現仍將回歸企業基本面。觀察台灣上市櫃公司今年首季稅後純益高達新台幣1.56兆元，繳出年增近5成表現，締造史上最佳成績單。顯見台股具備強勁的基本面與亮眼的財報表現，待這波市場短期雜音消化後，大盤有望重啟多頭攻勢。

國泰投信旗下熱門基金「國泰小龍基金」聚焦強勢台股動能，自1994年3月成立以來，參與多次台股科技轉型週期，績效在同類基金中表現突出，近期3個月報酬率62.23%，6個月89.10%，：1年、2年、3年則分別是249.36%、204.95%及374.28%，持續卡位台股長線多頭行情。

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