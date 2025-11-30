1年跑遍百場婚宴！正妹帶紅包打包剩菜原因暖到哭

（記者周德瑄／綜合報導）雲南保山一名 27 歲女子宣宣（化名），因以「紅包換婚宴剩菜」來餵養120隻流浪貓而受到關注。她每次赴宴前都會先向新人送上約百元紅包，並提前說明希望取走未動過、較清淡的剩菜，以節省龐大的飼養成本。由於每月在飼料、醫療與絕育上的支出超過 2 萬元，靠薪水難以負擔，這種兼顧禮貌與環保的方式也成為她得以持續救助動物的方法。

圖／宣宣準備紅包，提前向新人說明取菜用途。（翻攝微博）

宣宣從 2022 年開始陸續收養街邊饑餓、生病的流浪貓狗。隨著數量增加，她一度陷入財務壓力，直到某次參加婚宴時注意到大量料理被丟棄，才萌生打包帶回的想法。之後她常在週末奔波於不同宴席，事前與新人溝通，並強調「小貓替我隨禮」，也因此獲得不少新人與婚慶公司的支持。

在婚宴上，她只挑選清蒸魚、白灼蝦等未被動過的清淡料理，避開重油重鹽的菜色。帶回家後還會反覆清洗、煮沸去油鹽，再剔除魚刺與骨頭，最後與寵物糧混合餵食。她表示，這樣能省下上千元費用，轉用於疫苗與絕育，對動物更重要。

網路上不少人稱讚她有愛心又懂得尊重他人，還笑稱流浪貓成了「替新人送祝福的小嘉賓」。但也有意見指出，救助大量動物需具備完善衛生與醫療條件，流浪動物可能帶來疾病與生態風險，管理不當反而會形成負擔。

對此，宣宣強調婚宴剩菜只是補充來源，主要仍以正常寵物糧為主，也不鼓勵一般人模仿。她認為，救助動物需要愛心，也需要科學方法與長期責任，而「紅包換剩菜」只是讓她能持續救助的一種務實做法，也意外減少了宴席浪費。

