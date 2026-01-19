1年通報3633件 新北中和警強力取締改裝排氣管機車

cnews204260119a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市中和警分局員警，除於夜間針對可疑車輛加強攔停稽查，並發揮一種勤務多種功能效果外，同時一併加強執行取締酒後駕車及防制危險駕車等，各類交通稽查工作。中和警分局表示，統計去年共通報裁處合計3633件，改裝排氣管致噪音的機車。

中和警分局表示，部分機車騎士，熱衷於改裝機車排氣管，並表示改管除可自行選擇喜歡的外型、享受改裝管不同的聲浪外，據稱也可提升車速和馬力；但改裝車輛，屢屢引發住戶陳情產生噪音。有鑒於此，日前特別會同環保局稽查人員，共同於改裝致噪音車，易出沒路段執行聯合稽查勤務。

中和警分局表示，聯合稽查選定及規劃在中和區興南路2段往烘爐地雙向路段，進行路檢稽查工作，運用分局擴大臨檢警力強化攔查取締。另外也針對改裝致噪音行為，由於新北市政府已公告深夜10時至翌日早上6時，禁止未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛在道路上，如果違反規定者，將由環保局依違反噪音管制法第23條規定當場告發，處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。

中和警分局表示，執勤員警於當天執行強化攔查及執法作為，共計舉發非法改裝如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等計7件、無照駕駛3件及相關交通違規12件，依法告發將處新台幣900元至1萬2000元罰鍰，並責令檢驗及改正，以改善車輛噪音擾民情事，維持交通秩序與安全。

