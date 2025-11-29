1年「狂蹭」百場婚宴！27歲正妹帶紅包換剩菜 背後原因超暖心

大陸雲南省保山市27歲女子宣宣（化名），因「帶紅包蹭婚宴、專門打包剩菜餵流浪貓」的行動意外走紅。（圖／翻攝自微博）

大陸雲南省保山市27歲女子宣宣（化名），因「帶紅包蹭婚宴、專門打包剩菜餵流浪貓」的行動意外走紅。與一般的「蹭酒席」不同，她每次赴宴都會提前向新人送上約百元紅包，並事先告知自己希望取走清淡、未動過的剩菜，以節省救助流浪動物的成本。其背後原因，是她已收養了120隻流浪貓，每月支出超過2萬元，單靠薪水已難以負荷。

綜合陸媒報導，宣宣自2022年開始救助流浪動物。她表示，看著街邊流浪貓狗饑餓、生病，始終過意不去，因此逐步將牠們帶回照顧。隨著動物數量增加，飼料、醫療與絕育費用迅速飆升，令她一度陷入經濟困境。一次參加婚宴時，她注意到宴席上大量剩菜被棄置，由此萌生「打包帶回、節省飼料開銷」的想法。

廣告 廣告

從那時起，宣宣便開始在週末奔走於各地婚宴。她會提前與新人溝通，表明希望取走清淡剩菜用於餵食動物，並以紅包表達尊重，「小貓替我隨禮」的說法也讓人更易接受。宴席上，她特別挑選清蒸魚、白灼蝦等料理，避開辛辣重油重鹽的菜品。儘管偶爾受到旁人異樣眼光，她仍選擇堅持，「因為家裡的孩子們等著吃」。

帶回食物後，宣宣會進行二次加工，包括反覆清洗、煮沸去油鹽、剔除魚刺與骨頭，再與寵物糧混合，確保更符合動物飲食需求。她說，節省下來的1000、2000元，可用於疫苗與絕育，對流浪動物更為重要。她的做法也獲得雲南、四川部分婚慶公司及酒店支持，甚至有新人主動邀請她到場打包。

在網路上，許多人對宣宣的善舉給予肯定，稱她既有愛心，也懂得尊重他人。不過，也有人質疑大量收養會造成管理壓力，是否具備完善的醫療與衛生措施？也有人提出，流浪動物確實可能帶來疾病及生態風險，救助必須建立在負責任與科學原則上。

對此，宣宣回應，多數時候仍以寵物糧為主，婚宴剩菜只是補充，不建議一般民眾模仿。「愛心也需要方法」，她說，自己會盡量確保所有動物接受基本醫療與絕育，避免無序繁殖。

宣宣的行動之所以引發關注，除了她對流浪動物的投入，也因其「紅包換剩菜」兼顧尊重與環保，在節省成本的同時避免宴席浪費。許多網友認為，她提供了一種更接地氣的公益方式，善意不必盛大，但必須長久且負責任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

薑母鴨店為何都不賣白飯？網友喊「真的沒吃過」 老闆一句話讓網友全懂了

香港惡火釀至少128人死！ 施工承包商3負責人「涉嫌誤殺」獲保

出國多錯了嗎？她連飛5趟日本被質疑「太誇張」 網友反擊：國旅才花冤枉錢