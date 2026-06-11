1年2度被逮！柯志恩被爆找「酒駕累犯」當市政顧問 剛喊提高刑責遭譏：想以毒攻毒

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柯志恩日前公布市政顧問團名單，未料其中卻有成員被爆料是酒駕累犯。（翻攝自柯志恩臉書）

參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，日前才剛說要修法嚴懲毒駕和酒駕，近日公布的市政顧問團卻被發現有一名「酒駕累犯」，遭酸是請鬼拿藥單，想要「以毒攻毒」解決酒駕。

《中時》等媒體報導，柯志恩近日公布首波市政顧問團名單，其中一名「崑山科技大學退休副教授」馮姓男子卻被爆出是酒駕累犯。

據悉，馮男曾任新黨政策會研究員，目前是民眾黨台灣新故鄉智庫協會理事。他曾在2014年3月於台南酒後駕車發生擦撞；同年12月又再次酒駕上路被攔檢，因此前次緩起訴被取消，遭判刑4個月。

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柯志恩日前公布市政顧問團名單，未料其中卻有成員被爆料是酒駕累犯。（翻攝自柯志恩臉書）

前有美濃大峽谷、後找酒駕累犯當顧問 他狠酸請鬼拿藥單

高雄市議員參選人張以理直呼驚訝，質疑柯志恩是對自己的幕僚不熟悉，還是對這份名單完全不了解？他也提到，柯志恩之前找涉案的地主去勘查美濃大峽谷，現在又找酒駕累犯當市政顧問，有如請鬼拿藥單，想要以毒攻毒。

張以理指出，柯志恩才剛在立法院高聲疾呼要提高酒駕刑責，以防範酒駕為最高目的，結果市政顧問名單卻有酒駕累犯，她應該出面說清楚，到底是支持酒駕還是反對酒駕。

藍營先前狂打美濃大峽谷議題，然而和柯志恩同框進行會勘的石麗君被爆出就是盜採砂石的地主。（翻攝自柯志恩臉書）

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