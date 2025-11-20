1年2次重大毒駕！彰化惡男毒駕輾斃女志工肇逃…換車揪友「車上開毒趴」

記者吳泊萱／彰化報導

陳男毒駕輾斃女志工後，又找2毒友借車開毒趴，逃亡26小時後落網。（圖／翻攝畫面）

彰化員林市18日發生離譜死亡車禍，一名在員林地藏庵當志工的64歲高姓婦人，騎機車在路口等紅燈時，遭45歲陳姓男子駕車從後方追撞，高婦慘遭車輪兩度輾壓，傷重不治。可惡的是陳男毒駕肇事，肇逃後棄車製造斷點，接著又找2名毒友接應，3人開著另一輛車邊吸毒邊逃亡，藏匿26小時後警方圍捕落網。

高姓婦人在路口停等紅燈，遭陳男駕車從後方追撞，又被車輪兩度輾壓，傷重不治。（圖／翻攝員林人大小事臉書）

回顧車禍發生經過，18日下午1時許，一名在員林地藏庵當志工20年的高姓婦人騎車上班途中，在新義街、員鹿路口停等紅燈，遭45歲陳男駕駛轎車從後方追撞，高婦倒地後慘遭車輪兩度輾壓，傷重不治，陳男肇事後卻加速逃離現場。

警方調閱監視器追查，發現陳男向朋友借車，毒駕肇事後將轎車棄置在社頭鄉一處山間小路，企圖製造斷點，隨後陳男找2名毒友接應，先向王男借車，又找陳男一起助興，3人在車上開毒趴，吸食喪屍菸彈、安非他命等毒品。

警方在車內搜出海洛因、喪屍煙彈、大麻、K他命與安非他命等毒品。（圖／翻攝畫面）

陳男在友人陪同下，開車逃亡26小時，最終還是被警方鎖定行蹤，於員林市山腳路一段遭圍捕落網。警方當場逮捕3人，並在車內搜出海洛因、喪屍煙彈、大麻、K他命與安非他命等毒品。

回顧今年4月，彰化埤頭才發生毒駕衝撞康橋學生案件，引發社會關注。結果時隔半年，彰化員林再度發生毒駕案，還奪走一條寶貴人命，且毒駕的陳男還肇逃、棄車，找人接應逃亡，惡劣程度令人髮指。

