1年2.6萬人次搭乘！桃園新屋免費巴士不夠用 交通局研議增班

桃園市新屋區的L605及L605A免費巴士，因行經新屋、中壢及過嶺地區搭乘人次增加，民眾盼增加班次。地方於20日邀集相關單位辦會勘擬改善。（記者翻攝照片／廖姮玥桃園傳真）

桃園市過嶺重劃區因人口增加、通勤需求攀升，新屋區的L605及L605A免費巴士公車，行經新屋、中壢及過嶺地區，也是民眾往返桃園高鐵站的重要公車路線之一，民眾反應「班次不足、時間不順、停靠點不方便」等問題。地方於20日邀相關單位會勘。市府交通局回應，將研議相關增班方案。

民進黨籍議員陳睿生指出，因過嶺地區近年人口持續增長，許多民眾仰賴公車通勤至高鐵站等重要據點，過嶺地區生活圈快速成形，通勤、就學與轉乘需求同步增加，公車路線是否「班次夠不夠、時間順不順、停靠點方不方便」，直接影響居民日常移動成本與時間效率。

民進黨籍議員彭俊豪表示，L605線已成為新屋、中壢過嶺民眾來往高鐵、長庚醫院的重要公共交通公車路線，且該路線已累積一定運量，且社區成長快速，需求潛力大，地方要求增班殷切，希望交通局將地方需求轉達桃客，評估免巴增班可能。

新屋區公所表示，114年L605、L605A公車路線運量統計為每年2萬6558人。交通局則說，該路公車乘車需求量較大，正與客運業者研議增班方案，以符合乘車需求。

