1張圖看懂過年天氣 除夕東北季風增強 初三天氣好轉宜出遊

雖然寒流冷空氣已經趨緩，但是台灣各地持續受到輻射冷卻作用影響。天氣風險分析師吳聖宇指出，今天(10日)清晨仍有低溫發生的情況，台灣本島平地最低溫出現在花蓮鳳林7.3度，台南楠西7.9度，雲林古坑8.3度，南投中寮8.4度，嘉義竹崎8.5度，高雄內門8.7度等，橫跨的區域相當廣，蠻多地方都有輻射冷卻低溫出現。

台北站今天清晨前的最低溫是13.3度，同時間相對濕度超過80%，風力近乎靜風，其實是有輻射冷卻發生的情況，但是輻冷作用仍不及中南部明顯，而且北部的冷平流已經顯著減弱，所以低溫比昨天高了2度以上。

廣告 廣告

今天(10日)雖然將有短波槽線逐漸靠近山東、江蘇一帶，晚間逐漸進入黃海到東海北部，但是整體位置較為偏北，預期對台灣天氣並沒有明顯的影響。

底層仍受到日本附近變性高壓帶來的迴流東南風影響，天氣大致穩定，普遍為晴到多雲天氣。白天溫度持續回升，北部、東北部、東部高溫可到20-23度，中南部及東南部高溫24-26度或以上，夜晚到明天(11日)清晨中北部、東北部都市地區低溫14-16度，南部及花東都市地區低溫16-18度，空曠地區仍可能有15度或以下低溫發生機會，仍要留意因為輻射冷卻作用造成的局部極低溫現象。

周三東北季風增強 冷空氣掠過北台灣

明天(11日)隨著中層短波槽經過黃海、東海北部繼續往日本移動，槽後有冷空氣南下，冷空氣前緣的地面冷鋒尾端將在清晨到上午掠過台灣近海或北台灣上空後繼續東移，鋒面通過後底層東北季風將增強，因此明天預報是東北季風增強的天氣型態，水氣不多，主要降雨會集中在迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭到花東、恆春半島等地。

夜晚到周四(12日)清晨中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區仍有12度或以下低溫，南部及花東都市地區低溫16-18度，空曠地區仍有15度或以下低溫，仍要留意輻射冷卻造成的低溫現象。

周四東半部有零星降雨機會

後天周四(12日)帶來東北季風的地面冷高壓中心就要從長江口一帶東移出海，台灣附近東北季風強度減弱，風向也逐漸轉為偏東風，東半部雲量仍較多，偶有零星降雨機會，西半部維持晴到多雲天氣。北部、東北部白天高溫回升到20-22度，花東地區高溫21-23度，中南部高溫24-27度。

夜晚到周五(13日)清晨中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區低溫12-14度，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度，仍要留意局部輻射冷卻低溫出現的機會。

周五到周末天氣維持穩定 西半部夜間易起霧 返鄉交通要注意

周五(13日)起一直到周末(14-15日)受到地面高壓東移變性，高壓迴流帶來偏東轉東南到偏南風影響，天氣大致維持穩定，中層也都是偏乾的偏西風移入，預報看起來各地都是晴到多雲的天氣，降雨訊號不明顯，適合做年前的大掃除準備。

值得注意的是，這樣的情況在西半部夜晚清晨溫度較低的時候有起霧的機會，交通安全方面要多加小心。溫度方面也會持續上升，北部、東半部高溫逐漸會回升到25-27度，中南部更是有機會上升到27-30度，明顯會變得比較溫暖，甚至有點熱起來。

夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫也將回升到16-18度，空曠地區低溫仍可能降到15度或以下，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區仍可能降到17度或以下，夜晚清晨仍較偏涼，日夜溫差大，早出晚歸的朋友要特別注意。

除夕到初二兩波東北季風增強南下

下周一除夕(16日)到大年初一、初二(17-18日)將連續有兩波東北季風增強南下影響的情況，間隔很短，基本上算是連在一起的影響，不過預報看起來冷空氣不強，大致為東北季風等級，屆時迎風面的北部、東半部降雨機會提高，溫度也下降轉涼，中南部不受影響，仍維持溫暖且較為穩定的天氣型態，日夜溫差變化較大。年初三(19日)帶來東北季風的地面高壓東移，季風減弱，風向轉偏東風，迎風面地區天氣好轉，溫度也有回升趨勢。

年初四到初六各地溫度較暖 高壓迴流天氣較穩定

年初四(20日)微弱鋒面可能經過台灣北方、東北方海面，鋒面後方沒有明顯的冷空氣伴隨，因此對天氣的影響有限，預期只有北台灣雲量增多，但也沒有明顯的降雨訊號，各地溫度仍較溫暖。年初五、初六(21-22日)很快又將受到高壓迴流偏東到東南風影響，各地天氣仍較穩定，西半部夜晚清晨有起霧機會，溫度溫暖，日夜溫差較大。

過年期間適合出遊安排假期活動

整體來看，今年過年期間雖然中間有東北季風增強的影響，不過只有迎風面的北部、東半部天氣較有變化，中南部的天氣基本上都是比較穩定的型態。溫度方面也是北台灣到花蓮一帶較有起伏變動，前後暖、中間較為轉涼，中南部以及台東則持續是溫暖，日夜溫差變化大的情況。沒有特殊情況的話，天氣方面都還算是蠻適合安排假期活動，建議大家好好把握。



