1張圖看懂18位藝人閃兵細節！王大陸「蝴蝶效應」引發風暴 當年免役「為何現在會被查？」

王大陸偽造病歷逃避兵役，警方徹查後發現多名藝人、政商之子等皆涉案。呂健豪攝、鏡報製表

台灣演藝圈近幾個月被「閃兵風暴」重創，起因是男星王大陸被揭發涉嫌花360萬元偽造病歷逃避兵役，震撼社會。隨著偵查深入，檢警陸續掌握更多藝人涉案證據，案件如骨牌效應般擴散，至今已波及三波共18名男藝人，多數涉案藝人演藝生涯嚴重受創。據悉，第四波拘提行動正緊鑼密鼓籌備中，預計年底前再掀一波震撼。

台灣三波閃兵藝人總名單-至2025116為止。鏡報製圖

王大陸案成導火線 還有未爆彈

傳聞王大陸花費360萬元，為逃兵涉嫌偽造病歷，此案曝光後，迅速成為整起「藝人閃兵」事件的導火線，引發檢警大規模追查，不僅涵蓋演藝圈名人，還包括多名富二代與政二代子弟。據了解，這些名單源自內部通報與醫療資料比對，部分人士早在多年前就透過關係網操作偽造證明，逃避義務役訓練。事件曝光後，涉案卻尚未浮上檯面的男藝人已陷入恐慌，「王大陸一案就像蝴蝶扇動翅膀，誰知道下一個輪到誰」，預計將再掀一波演藝圈風暴。

免役調查標準曝光 無就醫紀錄成最大漏洞

被調查與否的關鍵在於明確事證，當年體檢未過而獲准免役的藝人，若後續缺乏就醫紀錄或相關醫療證明，即非常有可能被列為重點追查對象。一般而言，某些疾病不可能在體檢後「無故痊癒」，若無持續治療佐證，極可能涉及偽造行為。舉例來說，部分藝人曾以疾病為由免役，卻在娛樂圈活躍多年無醫療追蹤，這些「空白期」恐成為偵辦線索。目前，已有18位藝人確認閃兵，近期更是掀起一波「自首潮」，包括前Energy前成員唐振剛、金鐘視帝薛仕凌、多方位藝人阿達。據悉，薛仕凌與阿達雖到案說明，卻「否認」閃兵，僅坦承曾與閃兵集團首腦陳志明聯絡，更是掀起外界疑惑。

第四波拘提行動籌備中 恐再掀巨浪

繼王大陸之後，第二波閃兵名單包含棒棒堂威廉、陳零九、陳大天、大根等9位藝人，偽造病例多為血壓異常或高血壓；第三波名單更有多位藝人已超過40歲，包含Energy成員45歲的張書偉與43歲的謝坤達，以及42歲的陳柏霖、修杰楷；另外，前往地檢署「自首」的唐振剛與薛仕凌則也是42歲。據了解，檢警已著手規劃第四波拘提行動，預計12月底前發動。名單規模擴大至近百人，除藝人外，還涉及富二代、政二代。

