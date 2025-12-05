1張椅子改變人生！ 夫妻每週「只花8小時」1策略年賺超過900萬





在高房價、物價高漲的時代，越來越多人開始思考：「副業真的能翻轉人生嗎？」然而在矽谷，一對夫妻以行動證明，只要找到正確切入點，即便每週只花8小時，也有機會創造近千萬台幣的收入。他們的成功源自一場原本只是為孩子籌備的生日派對，卻意外打開高端市場的大門，一路從社區口碑延伸到矽谷高層與富裕家庭，成為熱議的副業典範。

根據CNBC報導，這對夫妻的故事始於2022年4月，當時太太泰奧·蘭萊欣（Tayo Lanlehin）在為兒子籌備1歲派對時，將佈置、蛋糕甚至主題細節都精心準備好，唯獨「兒童椅」始終找不到合適的租賃選擇，附近能租到的全是成人白色塑膠椅，完全不符合派對風格。她思考數周後，乾脆花2000美元購買48張兒童椅，也為他們日後的副業打下基礎。

椅子的到來，意外成為新事業的開端，他們將這批椅子整理後，成立「灣區兒童租賃公司（Bay Area Kids Rentals）」，提供專為孩子設計的派對家具，據報導，該公司自創立起即一路成長，截至2025年11月收入已超過29.5萬美元（約新台幣926.3萬元），且始終維持獲利。

隨著租賃項目越來越多，事業也逐步擴展至球池、迷你碰碰車與多色系家具。夫妻倆接到的第一個重大訂單，是來自一名在Instagram上找到他們的活動策劃師，當時對方正在籌備芭比風格派對，指定需要粉色椅子。派對照片曝光後迅速在附近高收入家庭間傳開，尤其是富裕城鎮希爾斯伯勒的媽媽們，讓他們的客源「像野火般蔓延」。

為了提高效率，他們將送貨、設備維護等項目外包給6名合約工，夫妻本身每週只需投入8小時，就能維持公司正常營運。泰奧表示，快速爆紅讓她一度有些不知所措，但也讓他們更明確知道「高端家庭需要什麼」。

夫妻倆分享，打入高知名度和高淨值家庭並不靠運氣，而是靠策略。除了基本的行銷與SEO，他們更注重「減少接觸」與「高度靈活性」：從避免押金溝通、到配合客戶指定的到場時間，讓流程最簡化、體驗最流暢，這些貼心細節使他們的服務在富豪圈間獲得好口碑，也讓許多明星、運動員家庭成為回頭客。

談到副業是否能被複製，丈夫多魯認為「當然可以」，但前提是要有創意、細膩度，以及所在市場的需求。泰奧則表示，她能成功主要來自「同理心」—因為自己是家長，所以了解父母想要讓孩子派對變得完美無瑕的心情。

