1張照引殺機！日女高中生遭監禁 「全裸墜河」慘死

日本北海道旭川市一名23歲的無業女子內田梨瑚（圖），涉嫌監禁、殺害17歲女高中生。（圖／翻攝自X）





日本北海道旭川市一名23歲的無業女子內田梨瑚，因不滿17歲女高中生把她的照片上傳社群，於2024年4月將女高中生帶到車上監禁施暴，隨後將其帶到橋上逼全裸拍片，最後致其墜河身亡。全案近日審理結束，檢方向法院求處27年有期徒刑，判決將於22日出爐。

1張照片引殺機

綜合日媒報導，起訴內容指出，內田因不滿被害人未經同意將含有自己影像的照片上傳至社群媒體，於2024年4月18日晚間至19日凌晨期間，夥同另一名女子將被害人帶上車後監禁並施以暴行，期間之後將其帶至旭川市神居大橋，強迫她脫去衣物並拍攝影片後，要求她坐在橋梁欄杆上，並說出「掉下去吧」、「去死吧」等語，最終導致被害人墜落河中溺斃。

共犯女全說了

法庭審理期間，內田承認監禁罪，但否認殺人罪及不同意猥褻致死罪，她主張自己把被害人留在橋上後就離開現場，不過共犯女子作證，是內田將女高中生推落河中。檢方主張，即使無法證明存在直接推落行為，被告等人長時間監禁、施暴及威脅恐嚇等一連串行為，最終造成被害人墜橋死亡，足以構成殺人罪，且具有故意及共謀。辯方則強調內田並無預謀、沒有殺意，也未實施殺害行為，不應將全部責任歸於她。

惡女法庭上落淚道歉

庭訊中，被害人父親表示家屬至今仍承受失去女兒的悲痛，請求法院作出符合女兒期望的判決；內田則是落淚道歉，表示對於傷害被害人並奪走其未來人生感到抱歉，今後將持續面對自身罪責、反省、道歉及贖罪，但強調自己沒有殺意，也未將被害人從橋上推落，是否構成殺人罪仍應由法院判斷。檢方向法院求處27年有期徒刑，判決將於22日出爐。

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