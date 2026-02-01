1張股票衝破900萬！吳怡霈主持信驊尾牙震驚「像國際研討會」

吳怡霈主持信驊尾牙，做足中英文專有名詞功課。翻攝自吳怡霈臉書



主持人吳怡霈（Patty）31日在臉書分享，自己今年接到最不可思議、也最緊張的一場尾牙主持工作，正是台灣股王：信驊科技。透露當天主持時該公司股價高達每張800多萬，沒想到僅過一週突破900萬，「這成長速度真的讓我瞠目結舌」。

吳怡霈分享，明明是主持尾牙，卻有種在參加國際高科技研討會的錯覺；台下的同仁們男生西裝筆挺、女生優雅得體，大家舉著細長的白酒杯，輕聲地寒暄敬酒。這場尾牙一點也不吵鬧，反而有一種極致的專業美感。

廣告 廣告

她強調，自己出發前超緊張，心想「難不成我要去研讀半導體產業報告嗎？」尾牙當天有一大段頒獎，是要頒給擁有「創新研發專利」的工程師們；那些中英文專有名詞她練習了無數次，現場也能流暢地唸出來，但她內心的小聲音一直在說：「我還真的不知道這些專利實質上是在做什麼的（笑）。」

此外，董事長在台上表示對2026至2027年前景相當看好，剛好今年是馬年，吳怡霈也幽默形容：「信驊這匹馬，果真要一飛沖天了吧！」

信驊科技（5274）近期股價展現強勁走勢，於2026年1月29日一度攻上 9,500 元的歷史新高。2025年12月合併營收為新台幣8.72億元，創下單月歷史新高；累計 2025 年全年合併營收達90.85億元，年增40.64%，三項營收指標全面創高，成為推升股價的重要動能。

更多太報報導

WBC》大谷翔平經典賽無緣二刀流？道奇主帥曝：他決定不投球

台北光復南路火災2死 10樓烈焰！浴室拉出1男1女身分曝光

才剛辦「兆元宴」 黃仁勳愛店「磚窯」餐廳火災竄濃煙