1張股票飆破900萬！她主持「股王尾牙」台下1幕超震撼

娛樂中心／周希雯報導

女星吳怡霈出道超過13年，從主播轉戰演藝圈，憑藉清晰口條受到主持界肯定，也是各大企業尾牙主持人的首選。近日她受邀擔任「台灣股王」信驊科技的尾牙主持人，被現場氣氛震撼到以為「參加國際高科技研討會」，還親眼見證到股票從1張800多萬，短短1週就飆到900萬，「實在太扯了。」

吳怡霈昨（31日）發出主持照，只見她頂著優雅髮型、身穿白色洋裝，在台上展現專業姿態與笑容。不過她事後坦言，這場台灣股王的尾牙，其實是她今年接到「最不可思議，也最緊張的一場」，出發前還緊張心想，「難不成我要去研讀半導體產業報告嗎？」由於其中1個流程，是頒獎給擁有「創新研發專利」的工程師們，吳怡霈笑說，雖然已經練習過無數次專有名詞，現場也能流暢地唸出來，但內心還是不斷在想，「我還真的不知道這些專利實質上是在做什麼的（笑）。」

吳怡霈以一襲優雅裝扮現身信驊尾牙。（圖／翻攝「吳怡霈(Patty)」臉書）

不過回想當天場景，吳怡霈透露，明明自己是在主持尾牙，卻有種在參加國際高科技研討會的錯覺，「台下的同仁們男生西裝筆挺、女生優雅得體，大家舉著細長的白酒杯，輕聲地寒暄敬酒。這場尾牙一點也不吵鬧，反而有一種極致的專業美感。」其中董事長在台上表示，看好2026至2027年的前景，「剛好今年是馬年，信驊這匹馬，果真要一飛沖天了吧！」

吳怡霈分享現場氛圍。（圖／翻攝「吳怡霈(Patty)」臉書）

吳怡霈分享現場氛圍。（圖／翻攝「吳怡霈(Patty)」臉書）

吳怡霈還觀察到，她主持當天、信驊股票1張800多萬，原本她覺得已經夠驚人了，「沒想到才過一週，一張竟然衝破 900 萬！這成長速度真的讓我瞠目結舌，實在太扯了。」對此，她不禁打趣問網友「如果妳有一張 一年從200萬漲到900 萬的股票，妳第一件事想幹嘛？（我有夢最美）」。





