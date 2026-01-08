1戶不拆全棟罰！新北百萬戶老公寓「外開防盜門將被迫拆」民眾氣炸

生活中心／綜合報導

內政部近年擴大要求6層以上集合住宅須辦理建築物公共安全申報，將樓梯間避難動線列為重點查核項目，導致不少老舊公寓外開式防盜鐵門被認定不符規定，須拆除或改善，引發地方反彈。（圖／記者陳韋帆攝影）

內政部近年擴大要求6層以上集合住宅須辦理建築物公共安全申報，將樓梯間避難動線列為重點查核項目，導致不少老舊公寓外開式防盜鐵門被認定不符規定，須拆除或改善，引發地方反彈。新北市議員周勝考於市議會臨時會中指出，政策立意在於防災安全，但實務執行與老舊住宅現況落差過大，已造成民怨與社區衝突，呼籲市府在確保避難安全前提下，主動向中央反映基層困境，研擬更具彈性的配套措施。

周勝考說明，2021年高雄「城中城」大火釀成重大傷亡後，中央檢討法規並逐步下修公安申報門檻，從原本16層以上住宅，擴及8層、再到6層以上集合住宅全面納入申報範圍，並將樓梯間逃生動線與防火門列為查核重點。然而，依《建築技術規則》規定，面向樓梯平台的門扇不得影響樓梯迴轉空間，導致早年興建、公共空間狹小的公寓，普遍向外開啟的防盜鐵門遭判定違規。

舊式公寓多數住戶早年為提升居家安全而加裝防盜鐵門，如今卻面臨必須拆除或更換防火門的要求，否則恐遭處新台幣6萬元至30萬元不等罰鍰。（圖／記者陳韋帆攝影）

他指出，舊式公寓多數住戶早年為提升居家安全而加裝防盜鐵門，如今卻面臨必須拆除或更換防火門的要求，否則恐遭處新台幣6萬元至30萬元不等罰鍰。修繕費用動輒數十萬元，對高齡長者與弱勢家庭而言負擔沉重，若直接拆門，反而讓居家防盜安全出現疑慮。

周勝考也指出，公安申報採整棟審核制度，只要其中一戶無法配合改善，全體住戶恐一併受罰，導致管委會與住戶之間爭執頻傳，社區內部衝突升高。他強調，制度若未兼顧實務可行性，恐讓原本良善的防災立法，演變成社區對立的導火線。

